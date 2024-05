La película «Anora» de Sean Baker, ha resultado alzarse con la Palma de Oro de la 77 edición del Festival de Cannes esta noche.

Se trata de una cómica y devastadora odisea de Brooklyn sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un rico oligarca ruso.

Baker aceptó el premio con la estrella de su película, Mikey Madison, viendo a la audiencia la ceremonia de clausura de Cannes el sábado.

Baker, el director de «The Florida Project» gana así uno de los premios más importantes del mundo.

Sean Baker recibió la Palma De oro de manos de George Lucas (Captura de pantalla)

«Anora» es la quinta Palma de Oro consecutiva que gana el distribuidor independiente Neon.

«Parasite», «Titane», «Triangle of Sadness» y el ganador del año pasado, «Anatomy of a Fall» son los otro cuatro.

«Realmente no sé lo que está pasando ahora mismo», dijo Baker.

Si bien «Anora» fue posiblemente la película más aclamada del festival, su victoria fue una ligera sorpresa.

Muchos esperaban que ganara el suave drama indio «All We Imagine As Light». Otra de las películas que podrían haber sido premiadas era la iraní «The Seed of the Sacred Fig» de Mohammad Rasoulof.

Ambas películas también se llevaron premios a casa.

Rueda de prensa final del Jurado de la Palma de Oro (Captura de pantalla)

PALMARÉS DE LA SELECCIÓN OFICIAL



Palma de Oro: ‘Anora’

Gran Premio del Jurado: ‘All We Imagine as Light’

Premio del Jurado: ‘Emilia Perez’

Premio Especial del Jurado: ‘The Seed of the Sacred Fig’

Premio del Jurado Ecuménico: ‘The Seed of the Sacred Fig’

Mejor dirección: Miguel Gomes por ‘Grand Tour’

Mejor actriz: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez por ‘Emilia Perez’

Mejor actor: Jesse Plemons por ‘Kinds of Kindness’

Mejor guion: Coralie Fargeat, por ‘The Substante’

FIPRESCI: ‘The Seed of the Sacred Fig’