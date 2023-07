Influencer cubana califica a los hombres dominicanos como "analfabetos"

Un video de la influencer cubana Roselin Llanes genera controversia y rechazo, especialmente entre la comunidad dominicana, en redes sociales. En las declaraciones dadas en el programa de Youtube llamado Los compañeres, la influencer se refiere a los hombres dominicanos de manera despectiva y generalizada, calificándolos como personas poco refinadas e incluso llega a llamarlos analfabetos.

En el video, Roselin Llanes expresa su desagrado hacia los hombres dominicanos, criticando tanto su forma de hablar como su apariencia.

Las acusaciones hacia la influencer no se han hecho esperar, ya que muchos consideran sus comentarios como una falta de respeto hacia un país y su cultura.

La indignación es evidente entre los usuarios de las redes, quienes no dudan en expresar su rechazo hacia las palabras de Roselin Llanes.

«No me gustan, ni la forma en que hablan, para mí son analfabetos. No sé por qué, te lo juro. Mira, escucha esto, en una de las últimas veces que fui a República Dominicana, uno me dijo ‘tú estás peluche’ y yo pensé ‘What the fuck, qué es esto…’. No me gustan, hablan feo», dijo la influencer cubana.

El video fue publicado el 3 de julio pasado, pero es ahora cuando el rechazo de muchos se está haciendo sentir en las redes sociales.

«Aunque sean atractivos, cuando abren la boca, no me gustan… Como amigos, está bien, pero para estar contigo, no me gusta así», concluyó, generando una ola de rechazo en las redes sociales.

¿Quién es la influencer cubana Roselin Llanes?

Roselin Llanes es una influencer cubana radicada en Miami, es una figura de las redes sociales conocida por sus videos de baile y poses sensuales en Instagram, donde cuenta con más de 961 mil seguidores, y en TikTok, donde tiene 3.4 millones de seguidores.

“Me gusta compartir con mis seguidores los videos que realizo porque siempre me llenan de buena energía y vibra súper positiva. Además, mis fans siempre merecen lo mejor”, dice Roselin Llanes de su trabajo.