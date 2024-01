Jennifer López posa en atrevido bikini a sus 54 años

Acalorados y derretidos quedaron los seguidores de Jennifer López luego que compartiera un video en el que aparece con un bikini en color negro, que dejó a todos impactados.

La fuerza y sensualidad en sus shows y videos musicales son elementos característicos de la intérprete de On The Floor, y su último video no es la excepción. En el clip posteado en su cuenta de Instagram aparece bailando en los alrededores de una piscina con el diminuto bikini, mojada y acariciando su cuerpo.

La elección del traje de baño demuestra una vez más la actitud de Jennifer López para marcar tendencia en el público y manifestar que la edad es solo cuestión de números.

Igualmente, se aprecia posando muy sensual en una cama luciendo una delicada bata de seda, al mismo tiempo que acaricia su figura.

Las imágenes son parte del más reciente lanzamiento musical y video de su tema Can’t Get Enough, ya disponible en su canal oficial de YouTube.

El clip causa furor en las plataformas digitales por parte de los cibernautas que elogian la tonificada silueta de Jennifer López, que a sus 57 años luce mejor que nunca.