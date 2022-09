Joven asegura ser hijo de Shakira y de un actor colombiano

Se abre un nuevo frente de polémica para Shakira: el actor colombiano Santiago Alarcón hizo pública una denuncia sobre actos de persecución de un joven que asegura ser hijo de Shakira y de él, y que pide que lo reconozcan.

Dicho joven, cuya identidad sigue siendo un misterio, asegura ser producto de la relación que mantuvieron Shakira y Santiago Alarcón hace años atrás.

El actor colombiano expuso el insólito caso a través de los medios de comunicación. «Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo muchacho».

Un hecho que no podría ser posible ya que en aquel entonces Alarcón tenía entre 12 y 13 años de edad. «Dice que yo lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense, yo a los 12 entregando en adopción (…) ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión porque me pide 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero me toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira. Resulta que para él su mamá es Shakira. Imagínense hasta donde ha llegado esto (…) Yo ya temo por mi seguridad, la de mis hijos, la de mi familia, mi lugar de trabajo ya fue violado», finalizó.

¿Qué quiere el supuesto hijo de Shakira?

Además, Santiago Alarcón afirmó que el supuesto hijo de Shakira y de él está pidiéndole que lo reconozcan y una cifra millonaria por guardar silencio durante cuatro años. Un hecho que se le hace absurdo al actor, que asegura lo que quiere es perjudicar a Shakira, ahora centrada en los temas legales por la custodia de sus hijos tras su separación con Gerard Piqué.