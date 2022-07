Juan Gabriel "publica" mensaje a casi seis años de su partida

Email it

Rumbo al que será su aniversario luctuoso número 6 el 28 de agosto, Juan Gabriel «publica» un misterioso mensaje en sus redes sociales causando gran revuelo entre sus millones de seguidores. Muchos especulan que se puede tratar de un regreso póstumo a la escena.

“Ya” fue la única palabra puesta en una foto con fondo verde y letra blanca que ha obtenido miles de likes. A pesar de que es sumamente breve, podría estar dando a entender una gran cantidad de cosas.

Los internautas dejaron en la publicación sus peticiones. Aunque muchos lo han tomado como un juego, otros cuantos que durante años esperan el cierre de la anticipada y confirmada trilogía “Los Dúos” le piden a su disquera que el anuncio se con referencia a las noticias sobre el proyecto que quedó pausado por su repentino fallecimiento.

“Por favor que esto sea una pista de que después de más de 6 años esperando el fin de Los Dúos ahora sí los tengamos”. “Hay colaboraciones que por años sabemos que fueron grabadas y todo el desastre que tiene la familia o la disquera no ha dejado que disfrutemos por última vez de la voz del rey y eso no se vale”. “No jueguen con mis sentimientos y neta que sí sea el esperado Los Dúos 3 porque es la única razón por la que sigo viviendo ja, ja, ja”. “Sabemos que ya no habrá videos con él pero por lo menos dejen escuchar ese disco que tantos años ha estado en pausa”, fueron algunos de los comentarios.