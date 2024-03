ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Dividido por primera vez en dos categorías, amateur y profesional, la competencia nacional de comparsas Kanibarú celebró una exitosa séptima versión en el Gran Teatro del Cibao.

En la categoría amateur el Gran Nizao se llevó el primer lugar por su estupenda comparsa “Carcajadas”, junto a los premios de mejor ensayo, mejor vestuario y mejor coreografía. El segundo lugar fue para Samana con la propuesta “Welcome to Samana”, y el tercer lugar para Nizao con “Evolución de nuestra cultura”.

Mientras que la categoría profesional San Francisco “Código Sagrado” se llevó el primer lugar junto a mejor vestuario, el segundo puesto fue para Santiago con “Ashanti” y premios para mejor ensayo general y mejor coreografía, mejor edición musical, Bonao con “Xandú” y Santo Domingo Este con “Olimpo, Ciudad Carnaval”, se alzaron con el tercer lugar en un empate.

Clara Olivo y todo el equipo agradeció el respaldo de todo el público y de cada de las personas que hicieron posible la realización de Kanibarú.

“Fue una puesta en escena hermosa, cargada de magia, de color, de mucho bailes, vestuarios espectaculares y conceptos que no habíamos visto antes en competencias como estas”, destacó Olivo.

El jurado estuvo conformado por importantes personalidades como Yanco Soufront, Pablo Pérez, Rosene Jerez, Iván Tejada, Natalie Borsos, Tuty Almonte, Alex Savignón, Eddy Rambaldy, Marcos Taveras,Jhoan Pantaleón y Reynaldo Sánchez

Lady Álvarez, Bray Vargas y La Pitonisa fungieron como conductores oficiales de la noche.

Kanibarú fue auspiciado por Ministerio Administrativo de la Presidencia, The One, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Adunas, Jabón Sunami, Everlast Door, Ron Punta Cana,

Edenorte, Bride to be, Eventos y Alquileres del Cibao, Kola real, Cool Heaven, Generade, Frutop, Tienda La Alegria, Arles Bistro y Delvis Makeup.

Durante el espectáculo se entregaron dos reconocimientos, uno para Miguel Paulino ( Gueguelo) y otro para Eligio Reyes, por sus aportes y participación constante en Kanibarú.