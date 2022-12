Kanye West, ex de Kim Kardashian, asegura que le gusta Hitler

Kanye West no para de estar en la polémica con sus declaraciones. Nuevamente se vuelve el centro de atención al declarar que le «gusta» el dictador alemán Adolf Hitler.

Estas aseveraciones se suman a la serie de conductas que ha tenido en los últimos meses, en las cuales han hecho que varias personas y marcas le retiren su apoyo.

El ex esposo de Kim Kardashian acudió a una entrevista con el presentador Alex Jones en el programa InfoWars. Vestido con una capucha negra que cubría todo su rostro, el artista apareció para hablar de la reciente polémica que vivió cuando un empleado lo acusó de ser antisemita, ya que el rapero habló positivamente de Hitler y el nazismo.

Sin embargo, en vez de retractarse hizo públicas sus declaraciones y destacó que el político «hizo cosas buenas».

Kanye West says he “likes Hitler” pic.twitter.com/ECnFxYnYdO — Van Lathan Jr (@VanLathan) December 1, 2022

Así se expresa Kanye West de Hitler

«Todos los seres humanos tienen algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler», aseguró el rapero que ahora se hace llamar Ye, pues argumentó que el político hizo grandes inventos, como las autopistas y los micrófonos que él mismo usa. Asimismo, indicó que «Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo» y comenzó a culpar a algunas personas de la comunidad judía.

«Claro que veo cosas buenas sobre Hitler. Amo a todos. Los judíos no me van a decir qué puedo amar», comentó el cantante de «Praise God» y «Stronger», mientras el presentador, que se ha caracterizado por sus teorías conspirativas, se mostró muy incómodo y hasta aseguró «ni me gustan los Nazis, ni me gustan lo que están haciendo algunas de las mafias (refiriéndose a las supuestas mafias judías)», por lo que Kanye soltó una bomba al simplemente decir «A mí me gusta Hitler».

Esta no es la primera vez que Kanye West dice algo como esto, pues hace algunos meses un exempleado del medio de comunicación TMZ, Van Lathan Jr., afirmó que el artista, de 45 años, había profesado su «amor» por Hitler durante una entrevista de 2018, en la que afirmó que la esclavitud era «una elección».

Evidentemente, éstas declaraciones ya se han hecho virales en redes sociales, en donde circula el video de su presencia en el programa, sumándose así a la serie de polémicas que ha protagonizado. Entre ellas su posicionamiento en contra del movimiento «Black Lives Matter» y ahora su discurso antisemita.