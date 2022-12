Karol G dejará una playlist para su funeral y alarma a sus seguidores

Karol G está en uno de sus mejores momentos como artista, pero la colombiana sorprendió a sus millones de fans con una declaración. La intérprete de Gatúbela ya piensa en su funeral y es por ello que recientemente aseguró que ya tiene una playlist lista en caso de que muera.

La cantante mencionó en una entrevista para el programa El Viaje con Chente grabada en El Cairo para Amazon Music que tenía todo listo por si fallecía. La ex de Anuel AA dio detalles de cómo quiere que sea funeral y ahí mencionó que tiene una lista de canciones hecha para que los asistentes del velatorio la pasen bien en vez de llorarla.

“De ahora en adelante tengo una nueva petición para mi familia, que es a la que yo le digo estas cosas. Hagan una fiesta en mi nombre, muy bacana, eso está muy top, con mis canciones favoritas. Voy a dejar un playlist que se llame: Para cuando yo me muera».

El playlist del ‘funeral’ de Karol G

La artista paisa aseguró que dentro del listado no solo habrá reggaetón sino también canciones con temática variada, y de otros géneros musicales.

“Algunas serían rompecorazones y de ahí el perreo y luego como una de salsa», comentó la antioqueña en medio de la entrevista dejando a todos con la boca abierta.

Pero Karol G no está enferma, y goza de excelente salud. La cantante de Mamiii estuvo hace unos días por Colombia donde llegó por sorpresa a una discoteca. Allí cantó y bailó algunos de sus temas más reconocidos, complaciendo al público.

También hace poco Universal Pictures anunció oficialmente que Karol G es la encargada de cantar uno de los temas de la banda sonora para la película animada Puss In Boots: The Last Wish. El estudio cinematográfico compartió el nuevo video de la canción, donde aparece el personaje de cuentos infantiles bailando reggaetón.

Con esto la colombiana incursiona en el ámbito de Hollywood por primera vez, poniendo voz y sabor al tema La Vida Es Una, del filme animado que protagonizan Antonio Banderas y Salma Hayek.

El filme Gato Con Botas: El Último Deseo, en su traducción al español, se estrenó el 9 de diciembre, y fue el fin de semana cuando la intérprete de Provenza confirmó la noticia a sus fans con una historia en su cuenta de Instagram. La cinta infantil continúa prolongando el spin-off de uno de los personajes más queridos por los seguidores de la saga de Shrek.