​Karol G se abre en su documental ‘Mañana fue muy bonito’, revelando detalles íntimos de su relación con Anuel AA y su ascenso en la música. Su estreno en Netflix es el 8 de mayo.​

En el material, Karol G comparte cómo su relación con Anuel AA fue una etapa tóxica que afectó su bienestar emocional. Describe sentirse sin valor y atrapada en una pesadilla, mostrando una faceta vulnerable y honesta de su vida personal.

“Mi relación pasada, fue muy pesada. Fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que como queme iba a morir. Yo me sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito. No podía ver la grandeza”, dijo.

Detalles del documental de Karol G Título: Karol G: Mañana fue muy bonito

Karol G: Mañana fue muy bonito Fecha de estreno: 8 de mayo de 2025

8 de mayo de 2025 Plataforma: Netflix

Netflix Duración: 1 hora y 48 minutos

1 hora y 48 minutos Dirección: Cristina Costantini

Agregó Karol G sobre su relación con Anuel AA que “yo sí sentía que era algo de lo que no iba a poder salir. Que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que uno está haciendo todo el tiempo es sufriendo. Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir. Y era una fucking pesadilla. Un infierno”.

No obstante, manifestó que no todo fue malo. “Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten”.

Un retrato íntimo y poderoso de Karol G

El documental también narra el ascenso de Karol G desde sus humildes comienzos en Medellín hasta convertirse en una estrella global. Su gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’ rompió récords, siendo la primera artista latina en realizar una gira de estadios y la más taquillera encabezada por una mujer en la historia del reguetón.

Dirigido por Cristina Costantini, el documental ofrece una mirada profunda a la vida de Karol G, destacando no solo su éxito profesional, sino también los desafíos personales que ha superado. Es una historia de resiliencia y empoderamiento que resonará con muchas mujeres que enfrentan obstáculos similares.

El documental ‘Mañana fue muy bonito’ promete ser una experiencia emotiva y reveladora para los fans de Karol G y para aquellos interesados en historias de superación y empoderamiento. Con su estreno en Netflix el 8 de mayo, se espera que tenga un impacto significativo en la audiencia global.