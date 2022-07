“Atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, la frase pertenece Key Alves, jugadora élite de 22 años que su vida siempre estuvo ligada al voleibol. La chica nacida en San Pablo del Osasco Voleibol Clube entendió que su pasión no era el modelo más rentable para su vida. Por eso la jugadora profesional, Key Alves, encontró en las redes sociales la fórmula para multiplicar sus ingresos.

Con 2.3 millones de seguidores en Instagram, la brasileña confesó que gana más dinero posando en OnlyFans que jugando a voleibol.

Rn una charla con O Globo explicó: «Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual es fijo». En el sitio se abona por una suscripción unos 16 dólares mensuales, por lo tanto, Alves en su OnlyFans llegó a cobrar más de 500.000 dólares.

«Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas sesiones ‘lights’ y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará», advirtió Key Alves en una charla con la prensa brasileña.

Y agregó: «Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol de élite y me considero una atleta profesional. Pero las cosas afuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en Internet, pero ahora el negocio es otro», explicó la deportista que también comentó que podría ingresar a Gran Hermano Brasil para hacer crecer más su imagen.

No parece ser casualidad que Alves se haya convertido en una celebridad de las redes sociales. Si bien se enfocó en el deporte, su deseo por ser famosa estuvo desde siempre en sus planes: “Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, dijo Key en Globoesporte.

A pesar de que sus ingresos se multiplican en las plataformas digitales, Key Alves tiene claro que no dejará de jugar al voleibol: “Me encanta jugar más que hacerme fotografías. Es por eso que no voy a detener mi carrera en la cancha aunque gane menos”.