La alfombra roja de los Premios Soberano 2025 se ha convertido en el centro de atención, con una exhibición impresionante de moda y estilo.

En un evento lleno de glamour, las figuras más relevantes del entretenimiento dominicano han deslumbrado con sus elegantes vestuarios, convirtiendo la noche en un desfile de creatividad, diseño y lujo.

La gala, celebrada en el prestigioso Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió a algunas de las celebridades más influyentes del país, quienes apostaron por atuendos cuidadosamente seleccionados que reflejan su personalidad y el talento de los diseñadores dominicanos.

Jenny Blanco: Glamour y sofisticación en rojo

La comunicadora Jenny Blanco no pasó desapercibida en la alfombra roja, luciendo un impresionante vestido rojo de Guyen Tien que destacó por su escote de una sola manga.

La presentadora, acompañada de un estilismo impecable a cargo de Erick González, combinó el diseño con joyas de Bulgari y Cartier, así como un calzado de Yves Saint Laurent. Su maquillaje, realizado por Gabriel Ken López, y el peinado de Eudomar Espino completaron el look perfecto para la noche.

Evelina Rodríguez: Elegancia con un toque de distinción

La actriz Evelina Rodríguez eligió un vestido de Giannina Azar, diseñado con detalles únicos que resaltaron su belleza y estilo personal.

La actriz dejó claro que la alfombra roja es el lugar ideal para destacar su talento y belleza.

Tueska: Silueta moderna y elegancia atemporal

La cantante Tueska se robó las miradas con un vestido de Jorge David que apostó por una silueta de cortes limpios que resaltaron su figura.

El diseño, junto con el maquillaje de Carlos Falla y el peinado de Alexander Rhair, subrayó su estilo único. Swarovski se encargó de los accesorios, mientras que las impresionantes fotos fueron tomadas por Sugeidy Sánchez.

Jessica Pereira: Belleza y estilo sin igual

Jessica Pereira brilló con un diseño de la talentosa Suzelle Taveras, que captó la esencia de la elegancia moderna. El estilismo estuvo a cargo de Erick González, mientras que el maquillaje fue realizado por Carlos Falla y el peinado por Alejandra Martínez. Las fotos de Pharrieta no solo capturaron su belleza, sino que también reflejaron el brillo de la noche.

Yubelkis Peralta: Arte en movimiento

La destacada Yubelkis Peralta optó por un diseño de Jusef Sánchez, inspirado en el estilo Art Deco, lo que añadió un toque arquitectónico al vestido tipo columna.

El atuendo fue acompañado de joyas de Leslie Mota Jewelry, maquillaje de Carla Félix y un peinado realizado por Aris Blonde Hairs. Las fotos de Theycallme.pablo capturaron la magnificencia del look, mientras que la dirección de Jozuaryi destacó la estética de la pieza.

Gabi Desangles: La femme fatale que cautivó la noche

Gabi Desangles, vestida por Luis Domínguez, mostró un look inspirado en “La Femme Fatale”, una figura de inteligencia y seducción.

Con un estilismo a cargo de Jozuary Jadill, el vestido lo complemento con joyas de Swarovski, maquillaje de Chriss Daily y un peinado por Sharom Consuegra. Las fotos tomadas por Javier Carlos destacaron la fuerza y elegancia del conjunto.

Ivana Gavrilovic: Estilo en su máxima expresión

Ivana Gavrilovic dejó a todos impresionados con su vestido de Cfor2 Studio. La pieza, diseñada por Enyer Díaz, reflejó su estilo y personalidad única.

Con un maquillaje de Gerald Stylist y peinado de Gerald Stylist, Ivana destacó en la alfombra roja, mostrando cómo la moda puede ser una forma de expresión auténtica.

More: La mujer seductora en su máxima expresión

More deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Melkis Díaz dirigido por Eddy Gómez, que destacó por sus cortes modernos y juegos de texturas.

Las joyas de Swarovski completaron el look, mientras que las fotos de Eury Ricardo capturaron la esencia de la mujer poderosa y seductora que More proyectó esa noche.

Sharmín Díaz: Minimalismo con elegancia

La presentadora Sharmín Díaz optó por un vestido minimalista diseñado por Jusef Sánchez, que fusionó elementos de los años 80 con una silueta moderna.

Con joyas de Leslie Mota Jewelry, un maquillaje de Marlenny Makeup Artist y un peinado de Beia Naco, Sharmín capturó la esencia del poder femenino en su look.

Ingrid Gómez: Elegancia pura en la alfombra roja

Ingrid Gómez, vestida por Joel Reyes, se destacó con un conjunto lleno de sofisticación y clase. Con joyas de Leslie Mota Jewelry y un equipo de estilistas que incluyó a Kilcia Medina y Karla Taveraz, Ingrid mostró por qué es una de las figuras más admiradas en el ámbito del entretenimiento dominicano.

Verónica Batista: La maestra Giannina Azar deslumbra una vez más

Verónica Batista impresionó con su vestido de Giannina Azar, un diseño que subraya la elegancia y la sensualidad.

Con joyas de Giselle Mancebord, un peinado de Eudomar Espino y un maquillaje de Ken Makeup, Verónica capturó todas las miradas en la alfombra roja, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la noche.

Karen Yapoort: La Reina de la Alfombra Roja

Karen Yapoort, quien se autodenomina la “Reina de la Alfombra Roja”, deslumbró con su diseño de Luis Domínguez.

Con un estilismo perfecto y un look que reflejaba su personalidad única, Karen consolidó su lugar como una de las figuras más admiradas en la gala de los Premios Soberano 2025.

Luz García: Elegancia y sofisticación en los Premios Soberano 2025

La carismática Luz García se destacó en la alfombra roja de los Premios Soberano 2025 con un look espectacular que no dejó a nadie indiferente. Bajo la dirección de imagen de Keyther Estevez, la presentadora deslumbró con un diseño de Cristopher Y Cristian Studio by Cfor2 Studio, que resaltó su figura con una mezcla perfecta de elegancia y modernidad.

El maquillaje, realizado por Zuleika Vieru MUA, y el peinado de Lorena Álvarez complementaron su look, mientras que las joyas de Ophelia Original y los zapatos de Christian Louboutin añadieron un toque de lujo y sofisticación. Las fotos de Joel Guzmán capturaron la esencia de la belleza y la gracia que caracterizan a Luz, convirtiéndola en una de las figuras más admiradas de la noche.

Pamela Sued: La más espectacular de la noche en los Premios Soberano 2025

Sin lugar a dudas, Pamela Sued se robó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Soberano 2025, al lucir un vestido que rompió todos los parámetros de la moda. La destacada presentadora y comunicadora brilló con una pieza única de Hacchic Couture, que combinó perfectamente con el trabajo de estilismo realizado por Reading P, quien estuvo a cargo de la dirección creativa.

El maquillaje de Jhonaly Guzmán y el peinado de Carolina Hair destacaron la belleza natural de Pamela, mientras que las joyas de Leslie Mota Jewelry añadieron un toque de lujo a su look.

Las impresionantes fotos de Alouette Photo capturaron la esencia de su elegancia, mientras que los asistentes de estilismo Gk Corbin y Ichannell Rod completaron la perfección del conjunto. Pamela, sin duda, marcó un hito con su presencia, siendo una de las figuras más espectaculares de la velada.