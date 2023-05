La desagradable foto que lanzó Anuel AA de Karol G para llamar atención

Email it

Desde que Anuel AA lanzó su última canción no deja de perseguir vía redes sociales a su ex pareja, Karol G. Primero le dedicó Mejor que yo, etiquetando a la artista colombiana en su posteo de Instagram, pero ahora fue más allá y compartió una polémica imagen en la que se lo ve a él y a la intérprete de “TQG”.

Al parecer, Anuel AA no olvidó a Karol G y es por eso que utiliza todos sus medios para llamar la atención de la “Bichota”. En una de sus últimas publicaciones mostró un llamativo regalo que le hicieron sus fans, quienes no paran de alentar esta extraña conducta de su ídolo. Se trata de una t-shirt con el rostro de Karol G estampado en el frente.

El trapero puertorriqueño compartió imágenes en la cama, con la polémica t-shirt a su lado. Pero eso no fue todo, porque además decidió postear una indirecta a su ex pareja, en la que confesó que a veces «se pone sentimental», en referencia a la nostalgia que le causa su relación pasada.

De todas formas, el reconocido artista de trap también pidió que ya no le hagan más este tipo de regalos, aunque no se guardó las ganas de mostrárselo al mundo entero. Aunque la intérprete de “Mañana será bonito” decidió no responder aún a esta nueva indirecta, sus seguidores sí lo hicieron.

Un usuario acusó a Anuel AA de ser un pésimo ex novio, diciendo que es el ex que nadie quisiera tener. Otros, en cambio, fueron más allá y le recordaron que, haga lo que haga, ya no tiene posibilidades con Karol G, por lo que la única forma de tenerla en su dormitorio otra vez es esta, con una imagen suya en una t-shirt.