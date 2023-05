Yailin, Anuel y Karol G: aquí facturamos todos

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Quizá «sin querer, queriendo», Karol G y Yailin La Más Viral se unieron contra Anuel y lo hunden mientras ambas mujeres facturan, sacándole jugo a su talento.

Desde hace semanas que el pleito de estos tres dio mucho de que hablar en el mundo de la música, sobre todo por parte del puertorriqueño, ya que sacó una canción hablando sobre la colombiana, pero no le bastó con eso pues la etiquetó.

Las cosas subieron de tono cuando Yailin, hizo lo suyo uniéndose con Karol G en contra de Anuel, quien por cierto tiene una hija con la dominicana y dicen que no se hace cargo con la manutención.

Así se unieron Karol G y Yailin La Más Viral en contra de Anuel

Resulta que por medio de sus redes sociales la dominicana subió unas fotografías, y en la frase de la descripción agregó un pedacito de una de las canciones de su ex archienemiga.

Pero esto no fue todo, en una reciente historia de Instagram en la que se graba mientras le hacían un tratamiento en su abdomen, la intérprete de «Chivirika» colocó la canción «Mañana será bonito» de Karol G.

Yailin, Siguiendo los pasos

Claro que esto lo tomaron los fans como una unión por parte de ambas, incluso sospechan que Karol G y Yailin saquen una tiradera juntas en contra de Anuel, por todo lo que les hizo.

“O facturamos to’ o me llevo la caja chica”; “Ellas nunca an sido enemigas mañana será bonito para ambas y al que no le parezca shuuuuuu”; “Aquí todos vamos a facturar”; “El que no factura es pique”; “Se vuele colaboración”.

Sin embargo, los fans de Karol G no perdonan y menos olvidan lo que dijo Yailin en su momento cuando se burló cruelmente de la colombiana en sus canciones, en sus lives, y por todos lados y ahora se lo echaron en cara.

“No conoce la palabra dignidad?”; “ Jajajajjajajajaja a vivir de la karol todos claro que si!”; “Muy inteligente, colgándose de la fama de Karolg para facturar”, “Mañana será bonito?… tú también te vas ha colgar de la bichota?…….ten dignidad nena” son algunos de estos comentarios.

Sin duda los fans de la colombiana no están tan felices de que Yailin preste atención, pues sienten que se está colgando de su fama ahora que terminó con Anuel, pero lo que vivieron ambas con el sujeto puede unirlas contra él.

Hasta el momento ninguna de las dos mujeres habló al respecto de sacar una colaboración juntas, pero las redes están que arden con todo lo que se están soltando, al menos por parte de Anuel y Yailin, pues Karol muy en su rollo planeando su gira.