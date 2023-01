La diva italiana de 67 años que paraliza las redes en ropa interior

Email it

La diva italiana Onella Muti lució un conjunto de lencería a los 67 años, salió al paso de las críticas y provocó un verdadero tsunami en las redes sociales con su mensaje.

A fin de combatir el body shaming, la aberrante práctica de humillar o ridiculizar al otro por su cuerpo, la hija de la intérprete compartió un video de su mamá maquillándose en bombacha, corpiño y botas negras.

“Mamá, ¿qué piensas de la vergüenza corporal? La diva italiana respondió. «¡Qué me importa! Esta soy yo, el que me quiere así le gusto!». «¡Bien hecho mamá! Esta es la actitud. ¡No puedes complacer a todos! Lo importante es gustarte a ti mismo”, escribió su hija Naike Rivelli en su cuenta de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, la grabación fue reproducida incontables veces y recibió más de 11.000 me gustas y decenas de comentarios cargados de buena onda.

A la vez, la diva italiana le dedicó un filoso mensaje a aquellos influences que dicen “gustarle a todo el mundo”.

“El mundo no funciona así. Cuando te pones en la ventana todo el mundo mira y dice lo que piensa. Lo que muestras no siempre es apreciado. Un consejo para los VIP que se sienten mal por las maldades de los haters: quiérete y supéralo. Si eres fuerte y feliz con lo que haces, no lo hagas. ¡Cuidado con las críticas!”, sentenció.

Quién es Ornella Muti

Ornella Muti nació hace 67 años en Roma, Italia, en el seno de una familia dominada por el arte: su padre era un periodista napolitano y su madre una escultora estonia.

La hija heredó la pasión por lo artístico e hizo su debut en la pantalla grande en 1970 con tan sólo 15 años de edad. en La esposa más hermosa.

Una década más tarde incursionó en el cine estadounidense al tener una participación en la serie Flash Gordon y en la década de los 90 en Oscar, ¡quita las manos! con Sylvester Stallone y en Once upon a crime.

Desde que debutó como adolescente en el mundo de la actuación, se involucró en más de 35 proyectos televisivos y fílmicos.

En 1994, fue elegida como la mujer “más hermosa del mundo” por parte de los lectores de la revista italiana Class.