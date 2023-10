Lady Gaga está embarazada: esto es lo que sabemos

Lady Gaga es una de las artistas más amadas del mundo. Casi no hay persona que no caiga ante los encantos de su música o todos los proyectos que tiene, desde su marca de belleza, su faceta como actriz, compositora, bailarina e incluso diseñadora de moda. Prácticamente, la pregunta sería ¿Qué no sabe hacer Lady Gaga?

Aunque al tener siempre los reflectores de lo que hace es casi imposible que pueda pasar desapercibida y ahora el internet está explotando con preguntas sobre su posible embarazo.

Y no es para menos, luego de grabar la secuela de Joker e interpretar a Harley Quinn, Lady Gaga no ha parado de crear proyectos nuevos. Actualmente, se encuentra preparando un documental de su más reciente tour en el que ella misma es productora, compartiendo con sus fans un lado más personal de su carrera musical y para que puedan sentirse cerca de ella.

Lady Gaga se encuentra en una de las facetas más personales e interesantes de su carrera

Aunque si vamos a lo que ha dado de que hablar, todo internet se pregunta si Lady Gaga podría estar esperado un bebé a sus 37 años de edad. Todo debido a unas imágenes que le han dado la vuelta al mundo en el que se le ve a la cantante en sus presentaciones de Jazz + Piano en Las Vegas.

En las fotos y videos se logra ver cómo la cantante lleva un vestido entallado color vino en donde se logra ver su vientre algo abultado.

Además de que durante la presentación llevaba abrigos que la cubrían al inicio, pero ella en ciertos momentos tocaba su abdomen como si le estuviera dando pequeñas caricias, algo que notaron los fans. Finalmente, cuando se quita el abrigo y se logra ver su abdomen, el internet simplemente exploto con muchas dudas.

Qué dicen los fans de Lady Gaga

Hasta el momento, Lady Gaga no ofrece ninguna declaración al respecto sobre si es un embarazo o una inflamación, como muchas veces pasa a cualquier mujer. Algunos fans dicen que no es verdad, debido a que la cantante de Bad Romance padece de fibromialgia, cuyo uno de los síntomas es el abdomen inflamado.

Entretanto, Otros fans aseguran que si debido a que pancita que se logra ver viene desde la espalda baja y la forma que tiene es algo que muchas mamás mexicanas logran deducir de inmediato. Sumando que también se le ha visto en conciertos de Katy Perry o U2 y se sigue viendo su vientre inflamado, pero es cuestión de esperar para saber si la cantante estaría esperando a su primer bebé.