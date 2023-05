Laura Pausini, persona del año 2023 de la Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina de la Grabación® anunció que la ganadora del Latin GRAMMY® y del GRAMMY® , Laura Pausini , será la Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación® .

Pausini será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe. Asimismo, por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón. Incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo.

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar”, dijo Manuel Abud , CEO de La Academia Latina de la Grabación. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”.

El español me abrió muchas puertas, dice Laura Pausini

Por su parte, Pausini dijo. “Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento por parte de La Academia Latina de la Grabación. Ser nombrada Persona del Año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir. Solo puedo sentir un profundo agradecimiento por La Academia Latina y sus miembros, por mis colegas que siempre me reciben con los brazos abiertos. Pero, sobre todo, por mi querido público que hizo de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música».

Agregó la cantante italiana que «el idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven. Me ha hecho sentir como en casa. Me ha inspirado a seguir adelante ya explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir pasos dando fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón. Gracias de corazón, estoy muy emocionada. Nos vemos muy pronto en Sevilla».

Laura Pausini será homenajeada en una gala especial repleta de renombradas estrellas de la música, con un emotivo concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por un abanico de notables artistas y amigos. Los detalles del anhelado evento que se celebrará durante la Semana del Latin GRAMMY 2023 en Sevilla, España, se anunciarán más adelante.