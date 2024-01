Magali Febles podría competir en Miss Universo a sus 54 años

La reconocida preparadora de reinas Magali Febles desató miles de comentarios en sus redes sociales tras escribir sobre la posibilidad de participar en Miss Universo 2024.

Es de recordar que, con la modificación de las reglas del concurso, ahora el certamen permite a las mujeres mayores de 28 años representar a sus países. En consecuencia, la beldad dominicana aseguró que varios fanáticos le piden que se lance como candidata para Miss Universo 2024.

La directora nacional de la franquicia Miss Universo República Dominicana no tardó en reaccionar ante la solicitud a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó su foto y un texto respondiendo a la petición de sus fans.

«Breaking News!!!! Me lo han pedido tanto que me lo estoy creyendo. Filipinas tiene una de 70, y Argentina una de 74 y van a seguir entrando…. Si me decido a competir en Miss Universe, a cuál país te gustaría verme representar. ¿Puerto Rico, USA o República Dominicana?», escribió Magali Febles.

El tema se desató luego de la noticia de que algunas aspirantes, mayores de 50 años, anhelan participar en Miss Universo y algunas ya se encuentran inscritas. Este es el caso de Jocelyn Cubales de 69 años, quien aspira a ser Miss Universo Filipinas. Asimismo, de Iris Amelia Alioto de 72 años, quien sueña con ganar Miss Argentina.