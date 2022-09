Maluma habló sobre Anuel AA y Bad Bunny: ¿Los odia?

Es común entre los cantantes de reggaetón una famosa práctica, mundialmente conocida como “tiradera”, donde mencionan a sus colegas en las letras de sus canciones haciendo comentarios negativos sobre ellos. Ahora varios internautas se han encargado de revivir un conflicto que sucedió entre Maluma, Bad Bunny y Anuel AA a causa del mencionado fenómeno.

Todo inició cuando Anuel publicó, en octubre del 2019, el video de Gan-ga, un estreno por esos días. La canción termina diciendo: “Nunca Flow Maluma, siempre Real G”. Horas después, Bad Bunny publicó en su cuenta de Twitter la misma frase, que rápidamente se convirtió en tendencia y hashtag.

Tiempo después del suceso el colombiano de 28 años habló al respecto pues estaba igual de confundido que sus fanáticos, según El espectador.

De acuerdo al diario Maluma aseguró que no había ninguna historia detrás, al menos que él recordara: “La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido. Pero te digo la verdad, yo quiero que Bad Bunny me llame o Anuel me llame y me digan: mira ¿sabes qué? Nunca flow Maluma siempre real G, por esto.”

El colombiano continuó su declaración durante la entrevista con el comunicador puertorriqueño Soy Molusco: “Yo no lo entendía, a Bad Bunny yo no le he hecho nada, yo me acuerdo cuando lo conocí en el estudio de Luian, cuando me dijeron que hiciera una canción con él y lo metí en una, Sexo sin cariño, que nunca salió, grabé el video hace como 3 o 4 años en Colombia, pero nunca salió”, dijo.

“Los aprecio a cada uno, los veo y tienen una carrera cabrona porque han trabajado duro por eso y porque lo merecen. A mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí, que pongan mi nombre en sus bocas, cuando a mí tampoco me interesa hablar de ellos”, indicó Maluma para cerrar el tema.

Hasta el momento ninguno de los artistas urbanos ha ofrecido otras declaraciones al respecto.