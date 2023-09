SANTO DOMINGO.- Manny Cruz continúa apostando a la combinación de los ritmos dominicanos para crear nuevas propuestas que seduzcan al público amante de la música tropical. Es por ello que, en esta ocasión, se une a Urbanda y estrenan hoy “Que no se acabe”.

Bajo el sello de La Oreja Media Group, Inc., este merengue compuesto y producido musicalmente por Chris Hierro y un audiovisual dirigido por Luis Gómez Films, nos habla de que la noche no termine para poder seguir viviendo ese momento intenso de pasión que la música puede brindar cuando estamos en compañía de la persona que nos gusta. “Que no se acabe” enfatiza la idea de disfrutar el momento presente y la conexión íntima con la pareja. Desde ya se encuentra disponible en YouTube y demás plataformas digitales de música.

“Muy ilusionado con esta colaboración con Urbanda, un grupo que ha estado haciendo grandes cosas en estos últimos años. “Que no se acabe” es un merengue con un toque diferente a lo que yo he venido haciendo, esperando que sea un hit más que nos ponga a bailar y a disfrutar a todos”, manifestó Manny Cruz.

“Seguimos dando nuevos colores a nuestro merengue, haciendo música perdurable en el tiempo. Estamos súper contentos con esta colaboración y con el resultado, gracias a todo el que colaboró para que esto fuera posible”, puntualizó Urbanda.