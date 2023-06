San Juan, PR.- Amor y desamor, dos conceptos que se hacen muy presentes en el nuevo sencillo “Ya no duele”, del cantautor puertorriqueño Alesi Diaz, en donde une fuerzas a la cantante Melina León, presentando un tema musical que pasea entre lo romántico y lo no tan romántico.



El sencillo “Ya no duele”, de la autoría de Alesi junto a Alfimusik y Uma, desde ya está disponible en todas las plataformas digitales.



“Ya no duele” es una contagiosa balada que une el gran poder interpretativo que caracteriza a Melina León y el sentimentalismo que transmite Alesi Díaz, en una historia de amor y desencuentro, en donde las voces narran como se apartan del dolor y se arman de entre los escombros para continuar sin esa persona, que tanto daño les hizo”, precisó.



Este junte surge tras Alesi y Melina compartir una estrecha amistad y el artista hacerle la invitación a la líder del club de las mujeres liberadas, Melina León, para que fuera parte de este proyecto.



“A ambos nos une una gran amistad, soy un admirador y seguidor de toda la vida. Le mencioné que grabaría una nueva canción y ella me pidió escucharla. Para mi sorpresa le encantó, razón por la que me tome el atrevimiento de pedirle se sumara a esta. Melina y su espectacular voz llevaron este tema a otro nivel, es un tema que desgarra y sana el alma”, narró Alesi, quien está reinventando su proyecto musical, al regresar a sus raíces de la balada pop, luego de presentar su primer trabajo discográficos en ritmos latinos como el merengue.