New York.- El pionero del Latín Trap Messiah y el reconocido rapero y cantante de reggaetón Myke Towers se reunieron en el evento privado de la prestigiosa revista Rolling Stone realizado en la ciudad de New York. En donde Ovy on the Drums, y Myke Towers, formaron parte de un importante panel, y el trapero dominicano llegó como invitado especial del artista.

La noche acogió a importantes personalidades de la industria entre los que se encontraron productores, artistas y otros grandes participantes de la escena musical global.

Todo parece que Towers y Messiah gozan de una gran relación de amistad, por lo que no sería de extrañar verlos colaborar musicalmente a ambos. Además, se recuerda que el dominicano oriundo de Santiago de los Caballeros ha trabajado como compositor para importantes figuras internacionales.

En 2017 ambos intérpretes ya tuvieron una colaboración titulada “Inverso”, ¿será que se avecina una próxima colaboración?