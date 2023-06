Michael Bublé hará concierto por primera vez en República Dominicana

El fenómeno global de la música jazz y pop Michael Bublé, llegará por primera vez a la República Dominicana como parte de su Higher Tour 2023.

El propio artista confirmó la información a través de su cuenta en Twitter.

Michael is set to perform an intimate evening in the Dominican Republic! The show takes place at the Casa de Campo-Altos de Chavon Resort Amphitheatre in La Romana on September 30th. Tickets on sale June 29th at https://t.co/MZNK1F34og pic.twitter.com/2SvpLhfuHw