No se puede utilizar mejor definición para ella: la reina del rock and roll. Nada menos. Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años, según ha confirmado su representante. “Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirma el comunicado. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Es difícil encontrar en la historia del rock a una cantante con una vida tan complicada. “La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, cuenta en la introducción de sus memorias, La felicidad nace de ti, que publicó en 2021.

Tina Turner, la Reina del Rock n’Roll

Turner ha sido una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best. Comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

En el video de su canción «What’s Love Got to Do with It», que encabezó las listas de éxitos, en la que llamó al amor una «emoción de segunda mano», Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras se pavoneaba por las calles de la ciudad de Nueva York con su cabello rubio puntiagudo., vistiendo una chaqueta corta, minifalda y tacones de aguja.

Turner ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980. Consiguió colocar una docena de canciones en el Top 40, incluyendo «Typical Male», «The Best», «Private Dancer» y «Better Be Good to Me». Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, lo que sigue siendo una de las audiencias de conciertos más grandes para un solo artista.