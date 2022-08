Murió la cantante y actriz Olivia Newton-John

Email it

La actriz Olivia Newton-John, conocida por “Grease”, murió a los 73 años. El esposo de la artista, John Easterling, dio a conocer que la artista falleció en paz en su rancho en el sur de California, EEUU, el lunes por la mañana, rodeada de familiares y amigos.

La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Su representante no reveló la causa de la muerte.

No obstante, una fuente indicó al sitio TMZ: “Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico”.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama (…) En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, indicaron en una publicación en Facebook.

Newton-John participó en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue Grease, con John Travolta.

Las siguientes no tuvieron igual éxito, en especial Xanadu, que fracasó a pesar de la participación de Gene Kelly, pero cuya banda sonora, compuesta por Jeff Lynne, miembro fundador de Electric Light Orchestra (ELO), fue un éxito. Tampoco triunfó Two of a Kind, mal acogida por el público, aunque su banda sonora fue igualmente un gran éxito.

Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.

FUENTE: INFOBAE