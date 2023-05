Nació la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar: primeras fotos y el nombre

Email it

Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en padres por primera vez. Por medio de un posteo en Instagram, la actriz y cantante compartió las primeras fotos de su primogénita.

Recordemos que en el mes de febrero pasado, la artista mexicana y ex integrante de RBD y su esposo anunciaron que estaban en la dulce de espera de su primer hijo, pocos meses después de su soñado casamiento. Ámbos dieron la feliz noticia por medio de una sesión de fotos exclusiva con la revista Caras.

Si bien lo anunciaron luego de la boda, lo cierto es que Maite Perroni quedó embarazada antes del compromiso. Los fanáticos sospecharon desde el primer día, ya que lució un vestido que dejó al descubierto su pequeña panza.

A pesar de todos los comentarios que circularon, Maite Perroni y Andrés Tovar decidieron ocultar y mantener en secreto la buena noticia, siendo que siempre negaron todos los rumores.

La actriz y cantante mexicana reveló que su primera hija se llama Lía. Todavía no mostró fotos del rostro de la pequeña, pero dejó en claro que es una bebé muy amada y que era muy esperada por sus padres. Las reacciones a la publicación no tardaron en llegar, por lo que en poco más de una hora alcanzó el medio millón de me gustas.