Natti Natasha captada haciendo topless en la playa tras escándalo

Email it

La cantante dominicana Natti Natasha sigue envuelta en polémica luego de que se filtró una foto íntima de la artista y una supuesta conversación de ella con un hombre que aparentemente no es su prometido el productor Raphy Pina, quien está cumpliendo una condena en prisión.

Luego de este escándalo, Natti Natasha borró todas sus publicaciones en su perfil e Instagram. Pero hace pocas horas publicó foto en bikini afirmando que la filtración de esa foto es un chantaje en su contra.

“¿Chantajearme por una foto? Somos más los [emoji de ángel] que los [emoji de insulto]. Mejor la hago famosa. El jueves les cuento Ahora te digo YO, #NOPARE”, escribió Natti Natasha en la descripción de la foto respondiendo así al tema que gira en torno a una supuesta infidelidad de su parte.

No obstante, Natti Natasha fue captada haciendo topless en la playa. El programa Despierta América publicó la foto de la artista dominicana acostada en la arena con un bikini negro y sin la parte superior de la prenda. Mientras se bronceaba, la cantante aprovechó para leer el libro “El arte de no quedarte con las ganas”, escrito por la productora ejecutiva del matutino de Univision, la periodista Luz María Doria.

Escándalo de Natti Natasha

Hace varios días ‘La Comay’, el personaje que conduce un programa de farándula en Puerto Rico, reveló que presuntamente Natti Natasha había enviado un mensaje de voz dirigido a una persona que no es Pina. Además, supuestamente también envió una foto íntima.

“Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho”, dice en el audio. También mostraron en el programa unos mensajes de Whatsapp en los que ella le da “gracias por la noche”. En el mismo programa mostraron una foto íntima de la artista que habría enviado supuestamente a esta tercera persona.

Según la presentadora, Raphy Pina no tiene permitido recibir audios ni imágenes dentro de la prisión de FCI Butner Medium I, en California, por lo que a su parecer este audio no iba dirigido al padre de su hija. Sin embargo, la persona a la que Natti Natasha le habría enviado este material no fue identificado.

Sin embargo, algunas versiones indican que la foto de Natti Natasha podría no ser reciente y tampoco se ha confirmado que el audio realmente fue enviado por la artista. Por su parte, su prometido Raphy Pina publicó un mensaje en el que agradece a Dios. “Gracias Dios porque solo tú cambias mi tristeza por alegria. Porque en medio de mis problemas está tu gran amor por mi. Gracias por no dejarme tocar fondo y levantarme cada vez que caigo. Te amo porque eres fiel, porque eres mi padre, porque sin ti nada sería. Ayúdame a descansar. Amén”.