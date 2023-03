Email it

El presidente de la empresa discográfica Premium Latin Music, Franklin Romero, y el creador del grupo Aventura y publicista, Julio César García, firmaron recientemente un contrato millonario que tiene por objetivo la formación de un nuevo grupo musical, donde estarán buscando los nuevos reyes de la música tropical.

Para tal fin, Romero y García, quienes fueron las figuras fundamentales y señeras para que el Grupo de Aventura se constituyera en una agrupación musical con dimensión mundial, afirmaron que estarán realizando castings en diversos países de América Latina y el Caribe.

“Next Four” ( Nex4 ) es el nombre de la agrupación que estamos conformando, creamos e impulsamos nuevos talentos con el cual daremos continuación a una idea que nació en Nueva York y que se expansionará por el mundo de manera apabullante”, dijo García.

Revelaron que los castings a realizar permitirán hacer una selección de lo mejor en lo que se refiere a intérpretes, músicos y compositores, y que la selección de talentos se llevará a otros niveles, lo que les permitirá hacer una agrupación con el más alto estándar, poniendo como centro siempre el talento.

“En estos castings no sólo estaremos seleccionando los cantantes de la agrupación, sino también que seleccionaremos los músicos que les acompañarán. Por lo tanto, sabemos que el reto es grande, pero ya estamos acostumbrados a ello”, afirmó García.

Aseguró el ceo de Premium Latin, Franklin Romero, estar muy confiado en que el nuevo proyecto Next Four gozará del favor y la aceptación del público de hoy y llegará a sitios muy altos. “De lo que se trata es de atreverse a innovar, de no tener miedo a hacer las cosas y dejarse guiar por el instinto, al igual que cuando apoye a Julio Cesar con Aventura, grupo en el que casi nadie creía”, dijo Romero.

Para Julio César García el reunirse y establecer de nuevo lazos comerciales con el empresario Romero luego de haber pasado más de dos generaciones musicales, significa que están de nuevo prestos a asumir un compromiso de crear una agrupación exitosa para insertarse en el siempre competitivo y difícil mundo de la música.

Romero, quien es también senador de la provincia Duarte, dijo estar entusiasmado de iniciar el proyecto Next Four, igual que lo hizo con el grupo Aventura, ya que en el mercado de la música, como todo en la vida, hay que estar innovando e inventando cosas nuevas.

Franklin Romero Morillo en el año 1996 fundó Premium Latín Music, empresa discográfica enfocada en el manejo, producción y distribución discográfica de los más representativos artistas de la música tropical, y en cuyo catálogo han pertenecido artistas, además de Aventura, como Elvis Martínez El Camarón, Wason Brazobán, Eddy Herrera, Rita Indiana y Eddy K, entre otros.

Julio César García, además de ser creador del grupo Aventura, es pintor, publicista, y actualmente es el manejador del artista de música típica El Prodigio. García está nominado a los Premios Soberano por segundo año consecutivo como productor en el renglón concierto del año por “Los Villalona en pie”.