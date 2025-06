ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- El talentoso exponente urbano Nino Freestyle y la veterana cantante de música urbana La Insuperable sorprendieron a sus fans la noche de este martes con el estreno de “Doy”, un explosivo y contagioso tema musical que ya está dando de qué hablar en toda la escena urbana.

Previo a su lanzamiento oficial, “Doy” se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, acumulando más de 12,000 videos compartidos, y generando una ola de comentarios en Instagram, donde muchos especularon sobre posibles indirectas.

No obstante, el sencillo no responde a controversias personales, sino que busca inspirar empoderamiento y autoconfianza, especialmente en las nuevas generaciones.

“‘Doy’ es una declaración de fuerza, seguridad, libertad y amor propio. Queremos que cada persona que la escuche se sienta poderosa, suficiente y lista para conquistar el mundo”, expresaron Nino Freestyle y La Insuperable .

Con una base de dembow poderosa, bajo la producción musical de Zuna, el tema fusiona la creatividad lírica y versátil de Nino Freestyle y la experiencia, fuerza vocal y carisma de La Insuperable, en una colaboración que, sin duda, se convertirá en el must-listen del #VeranoInsuperable.

“Doy” ya está disponible en todas las plataformas digitales, el trabajo musical sale bajo los sellos Chosen Few Emerald Entertainment y Three Seven Music, y será parte del álbum Chosen Few Dembow consolidando aún más el impacto de ambos artistas en la industria urbana dominicana e internacional.