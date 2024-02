Unas décadas atrás muchos científicos creían que beber café era malo para la salud. Pero la bebida ha experimentado un notable giro. Estudio tras estudio ha encontrado que disfrutar de una o dos tazas diarias -ya sea con cafeína o descafeinado- puede alargar su esperanza de vida y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes.

Uno de los hallazgos más sorprendentes es que los bebedores de café son menos propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Muchos estudios a gran escala han encontrado que las personas que beben de tres a cuatro tazas diariamente tienen aproximadamente un 25% menos de riesgo de la enfermedad en comparación con las personas que beben poco o nada de café.

La probabilidad de desarrollar diabetes disminuye alrededor de un 6% por cada taza de café que consume diariamente, pero solo hasta aproximadamente seis tazas.

Muchos de los estudios sobre el café y la salud vienen con una advertencia importante. Suelen ser grandes estudios observacionales, que muestran correlaciones, no causa y efecto. Esto significa que es posible que algo más pueda explicar los hallazgos. Quizás los bebedores de café también tengan más probabilidades de hacer más ejercicio, beber menos alcohol, comer dietas más saludables o participar en otros hábitos que impulsan su salud.

Pero hay otras razones para creer que los hallazgos no son un espejismo. El efecto protector del café contra la diabetes persiste incluso cuando los científicos toman en cuenta estos otros comportamientos de estilo de vida. El efecto ha sido encontrado en docenas de estudios con más de un millón de participantes en Europa, Norteamérica y Asia. Se ha encontrado en mujeres y hombres, en jóvenes y mayores, en fumadores y no fumadores, y en personas con y sin obesidad.

Los investigadores también han demostrado que el riesgo aumenta y disminuye con cambios en el consumo de café. En estudios que siguieron a miles de hombres y mujeres durante dos décadas, los científicos encontraron que cuando los bebedores de café aumentaban su consumo de café en una o dos tazas adicionales al día, su riesgo de diabetes disminuía un 11%.

Pero cuando las personas disminuían su consumo de café aproximadamente en la misma cantidad, la probabilidad de desarrollar diabetes aumentaba en un 17%. Los científicos no observaron el mismo efecto cuando analizaron los cambios en el consumo de té.

Los expertos dicen que el café es más que solo un sistema de entrega de cafeína. Contiene cientos de otros compuestos que pueden tener efectos sorprendentes en nuestro metabolismo. A corto plazo, cuando bebes café -especialmente si no lo bebes regularmente- la cafeína que contiene desencadena la respuesta de lucha o huida. Esto estimula niveles más altos de adrenalina, presión arterial y niveles de azúcar en la sangre, y una reducción en su sensibilidad a la insulina.

“Obtienes una respuesta al estrés”, dijo Rob van Dam, un experto en los efectos del café en la salud y profesor en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken en la Universidad George Washington.

Estos cambios fisiológicos son la razón por la que los científicos creían hace décadas que beber café era generalmente perjudicial. “En ese momento, lo que estaba más disponible eran estos ensayos donde le das a las personas solo café o solo cafeína y los observas durante un par de horas y ves estos claros efectos perjudiciales”, dijo van Dam.

Pero como cualquier bebedor de café de larga data puede atestiguar, cuando consumes café durante suficiente tiempo, desarrollas una tolerancia a sus efectos estimulantes. La respuesta nerviosa, desagradable y aparentemente perjudicial se vuelve menos pronunciada.

“En una semana, estas respuestas se han ido en gran medida. Ya no tienes una gran respuesta al estrés, y no ves los efectos sobre la presión arterial o los niveles de glucosa”, explicó van Dam.

Al mismo tiempo, otras propiedades del café comienzan a hacer su magia. Es una rica fuente de polifenoles, compuestos en frutas, verduras, granos enteros y otras plantas que se sabe confieren beneficios para la salud.

Una taza de café contiene aproximadamente el doble de la concentración de polifenoles contenidos en una taza de té verde o negro. “Hay cientos de fitoquímicos en el café”, afirmó van Dam.

Una taza de café también contiene fibra, hasta 1.8 gramos, o aproximadamente la mitad de la cantidad que encontrarías en una porción de brócoli. El café de muchas maneras es similar a un vegetal líquido, dijo Hubert Kolb, un científico visitante en el Centro de Diabetes y Salud de West-German en Düsseldorf que estudia los efectos del café en la salud.

“Una porción de verduras es una pequeña taza de café, si comparas la cantidad de polifenoles que contienen”, añadió.

Uno de los polifenoles más potentes y abundantes en el café es el ácido clorogénico, que en algunos estudios se ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina y el control del azúcar en la sangre. Dicho elemento y otros polifenoles en el café ayudan a reducir la inflamación y aumentar la producción de proteínas involucradas en reparar y proteger las células y su ADN.

Los estudios indican que estos efectos ocurren en órganos de todo el cuerpo, pero en particular en el hígado y en las células beta del páncreas, que producen insulina y juegan un papel crucial en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Según Kolb y sus colegas, beber café habitualmente probablemente reduce el riesgo de diabetes porque ayuda a prevenir el deterioro de la función del hígado y de las células beta.

Según van Dam en la Universidad George Washington, aunque hay claros beneficios para la salud al beber café, no son suficientes para sugerir que todos los adultos deberían comenzar a beber café o aumentar la cantidad de tazas que consumen.

El café ciertamente tiene sus desventajas. Dependiendo de cuánto consumas, puede alterar el sueño, empeorar la ansiedad y causar dolores de cabeza, náuseas y otros efectos secundarios. Beber más de dos tazas de café al día también puede aumentar el riesgo de complicaciones en mujeres embarazadas.

Por estas razones, las autoridades sanitarias generalmente recomiendan que los adultos sanos consuman no más de aproximadamente 400 mg de cafeína diariamente, lo que equivale a cuatro o cinco tazas de café preparado. Coincidentemente, los estudios muestran que de dos a cinco tazas diarias es el rango en el que las personas tienen más probabilidades de ver beneficios para la salud, como un riesgo reducido de diabetes, enfermedades del corazón y algunos cánceres, sostuvo van Dam.

Pero incluso eso puede ser demasiado para algunas personas. Los médicos pueden recomendar reducir el consumo de café si tiene un trastorno del sueño, problemas cardíacos o glaucoma.

Si no bebes café y no lo disfrutas especialmente, entonces no sientas la presión de comenzar. Pero para aquellos que sí lo beben diariamente, es bueno saber que tu café matutino -además de ser delicioso y proporcionar un impulso- puede estar haciendo más por tu salud