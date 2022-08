Obra de teatro “Clú” llega a la sala Manuel Rueda

Santo Domingo. Este 1ro. de septiembre se estrenará la comedia teatral “Clú” una parodia sobre el juego de mesa, que se llevará a cabo en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes, bajo la producción de Jean Villanueva (El panda que anda) y Rosa Aurora.

La obra, que se inspiró en el clásico juego de mesa Clue, muestra a un grupo de personas que están siendo chantajeadas por sus reputaciones cuestionables y vidas turbias, quienes reciben una invitación anónima para cenar en una mansión, para que uno con otro descubra quién de ellos es el autor del chantaje. Sin embargo durante la noche suceden varios crimines que complica la situación, ya que también hay que investigar quiénes son los autores de esos asesinatos.

El elenco está compuesto por Gabi Desangles, Gracielina Olivero, Miguel Lendor (Papachin), Liondy Ozoria, Chabela Estrella de Bisonó, Estefany Piña, Rosmery Herrand, Alejandro Espino, Miguel del Villar, Nicolás Hernández y Jean Villanueva (el panda Que anda) quien además es productor de esta pieza junto a Rosa Aurora.

“Desde hace un tiempo tengo la llama de la curiosidad encendida, algunas ideas escritas en papel y otras todavía en la cabeza. Poder ver tan de cerca las producciones en las que he participado ponían mi imaginación a volar. Por eso cuando Rosa Aurora me dijo «¿Te atreves a producir algo conmigo?» No lo pensé dos veces y me lancé, yo quiero que la gente goce y la disfrute al máximo de “Clú” porque todos los que estamos involucrados en el proyecto lo estamos haciendo con mucho amor y dedicación” expresó el productor Jean Villanueva.

La cita con “Clú” serán los días 1,2,3 y 4 de septiembre en la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.