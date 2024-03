ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Los chefs Óscar de la Cruz, Luz Mariel Rosa, Awilda Villalona, Vanessa Rosa y Sujeiry Romero obtuvieron el segundo lugar del Gran Premio Culinario, Región Norte, que se realiza en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El certamen, que contó con la evaluación de chefs nacionales e internacionales, destacó el plato «Chivo Isleño», que consiste en Espuma de yautía de coco, Falso caviar de encurtido de cebolla y naranja agria, Burbujas de salsa de naranja y Deshidratación de yautía (crocante).

Óscar de la Cruz es propietario de Oh! Abuela que buen sabor, un negocio de tortas artesanales, y conductor del programa de cocina «Cocinando y Hablando» transmitido por Telemedios Canal 25 de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Luz Mariel Rosa es dueña de Giluz Banquetes and Catering y Facilitadora de Infotep y la Universidad UAPA. Awilda Villalona, propietaria de Mongastor Café en Guayubín, también es Facilitadora del Infotep. Vanessa Rosa, propietaria de Albahaca y Festa di Evento, y Sujeiry Romero, facilitadora del Infotep en el área de repostería y panadería, completan el talentoso equipo.

Con un gran esfuerzo, lograron el segundo lugar en el Premio Gastronómico Dominicano y ahora se preparan para competir en Santo Domingo con grandes chefs de restaurantes y hoteles de todo el país en junio de 2024.