Por el bienestar de sus hijas, Ander de Frank sale de Chiquito Team Band

Santo Domingo.- Ander de Frank, “El Negro que Canta”, sorprendió este jueves a todos sus fanáticos al anunciar por Instagram su salida de la agrupación salsera Chiquito Team Band, en la que llevaba más de cinco años.

Uno de los principales motivos que ofreció es que necesita invertir su tiempo en sus proyectos personales que le han permitido mantener a sus dos hijas durante la pandemia causada por la COVID-19.

“En la orquesta ya van a empezar los ensayos y las preparaciones para los bailes que aparezcan en diciembre y yo no puedo estar ahí”, se sinceró Frank, quien se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con una agenda de presentaciones privadas que lo mantendrán ocupado por un largo tiempo.

Durante una conversación con elCaribe, dijo que a través de una carta le informó de manera formar a los líderes de Chiquito Team Band, Enrique Berroa y Enmanuel Frías, quienes, y les explicó los motivos de su decisión, quienes lo apoyaron.

El exponente que popularizó el tema “Tengo que colgar”, entre otros, agradeció a tanto a Chiquito como a Enmanuel por darle la oportunidad de buscar esos nuevos horizontes durante la pandemia, entiende que, si ellos no le hubiesen concedido el permiso, esto no estaría pasando.

“En este momento yo no hubiese querido salir del grupo, pero mi deber como padre me está obligando a tomar el timón de otra cosa para la cual no estaba preparado, pero las cosas van saliendo bien”, reiteró el vocalista.

Se mostró en la mayor disposición de seguir colaborando con la agrupación que le dio la oportunidad de desarrollarse como artista y no descartó la idea de regresar un futuro.

Cantante y empresario

Ander de Frank, quien además aportó sus letras para Chiquito Team Band, dijo que ahora tendrá más tiempo para combinar su faceta de cantante con la de empresario. Se dedica a la venta de ropas y otros tipos de mercancías, las cuales están dirigidas especialmente a ejecutivos.

“Como está la situación no me puedo detener, si me detengo para cumplirle al grupo o a alguien más, entonces le quedaré mal a mis hijas como padre. Si me detengo mis hijas pasarán hambre y es lo que ningún padre quisiera ahora mismo”, indicó.

Aseguró que en sus planes no está lanzarse como solista, pese a que lo bien que le está yendo con sus fiestas privadas, junto al también exintegrante de Chiquito Team Band, Pedrito Lama.