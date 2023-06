Por este desgarrador motivo Alejandro Sanz cayó en depresión

Hace unos días todas las plataformas sociales y los medios españoles estuvieron alerta por el devastador mensaje emitido por Alejandro Sanz, luego de que expresara que está atravesando un grave problema mental, ahora se ha revelado el motivo que lo ocasionó.

“No me siento bien, no sé si esta bien decirlo, pero debo hacer. Me siento triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que debo hacer. Pero honestamente, hay veces que no quiero estar”, fue el mensaje de Alejandro que despertó un tumulto de preocupación a todos sus fans.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… May 26, 2023

Ante este alarmante comunicado del artista de 54 años, se pudo conocer la presunta causa que ha mantenido al cantante al borde de la depresión a pocos días de comenzar su próxima gira “Sanz en vivo”

Fue Jordi Martin quien reveló que Alejandro Sanz resultó víctima de una estafa económica que compromete sus finanzas de forma importante. Lo peor del caso es que quien provocó este desfalco habría sido un amigo de confianza de él.

El supuesto amigo le habría exigido a Alejandro una suma de dinero estimado en unos 200 mil euros. Tras una pelea legal, el compositor habría vendido una de sus propiedades en Miami. Otra fuente informó que el español descubrió que en sus cuentas bancaria administradas por el hermano de Rosa Lagarrigue, había un desvió de fondos millonarios.

La situación terminó rompiendo toda relación con su representante, después de que éste fuera obligado a pagar más de 4.5 millones de euros.

Por ahora, Alejandro Sanz no ha emitido ninguna información al respecto, por lo que se espera que muy pronto saldrá aclarar las dudas a sus seguidores quienes quedaron muy consternados por la noticia.