Alejandro Sanz reaparece tras revelar sus problemas de salud mental

El cantante Alejandro Sanz logró preocupar a todos tras sus mensajes posteados en redes sociales que revelaban su malestar. Todo apuntaba a que su salud mental estaba dañada y necesitaba ayuda.

Luego de revelar que a veces no tiene ganas de estar vivo o que está sin ganas de nada, Alejandro Sanz reapareció pata calmar a sus fans. El español envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por él.

El cantante dijo que ya está recibiendo ayuda terapéutica y tiene fe de que todo saldrá bien, a pesar de que tuvo una fuerte recaída el pasado fin de semana. Sin embargo utilizó una metáfora para explicar que está viendo ya salida.

«Aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mí pecho», dijo.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que…