Premios Soberanos 2025. Lista completa de nominados
Premios Soberanos 2025. Lista completa de nominados
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Santo Domingo– La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció la lista oficial de nominados a la 40ª edición de los Premios Soberano 2025.

Las postulaciones reveladas en la mañana de hoy por los comunicadores Roberto Cavada y Miralba Ruiz, incluyeron más de 270 nominados en cuatro renglones: clásico, popular, comunicación y cine, los cuales son homenajeados por su arduo trabajo realizado en el año 2024.

El talento emergente de la República Dominicana en los diferentes renglones, destacó en esta edición 2025 de las nominaciones del importante galardón, siendo ponderados por Acroarte talentos que el público esperaba ver.

NOMINADOS PREMIOS SOBERANO 2025

RENGLÓN CLÁSICO

BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)

ANAYILDA JÁQUEZ, DON QUIJOTE
LUIS PÉREZ, MAMMA MIA
MARÍA EMILIA GARCÍA, LINK
LÍA GÓMEZ, ALMA
SANDER ROBERT, DON QUIJOTE

COREÓGRAFO(A)

ERICK ROQUE, MATILDA
ALEXANDER DUVAL, ZAFRA
ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
PABLO PÉREZ, MAMMA MIA
MARICARMEN RODRÍGUEZ, AL RESCATE DE UN REPERTORIO

CANTANTE LÍRICO

PAOLA GONZÁLEZ
PURA TYSON

ACTOR TEATRAL

FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
ORESTES AMADOR (EL CORONEL NO TIENE QUIÉN LE ESCRIBA)
CARLOS ESPINAL (LA LECHUGA)
VICENTE SANTOS (FINLANDIA)
IRVING ALBERTI (DESDE EL MISMO VIENTRE)

ACTRIZ TEATRAL

ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
GRACIELINA OLIVERO, MATILDA
HONY ESTRELLA (LUZ RABIOSA)
XIOMARA RODRÍGUEZ (LAS VAGINAS SON ATEAS)
JUDITH RODRÍGUEZ FINLANDIA

DIRECTOR(A) TEATRAL

MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
FAUSTO ROJAS (EL GALLO)
MANUEL CHAPUSEAUX, (EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA,
RAMÓN SANTANA (DESDE EL MISMO VIENTRE)
ELVIRA TAVERAS (LAS VAGINAS SON ATEAS)

OBRA TEATRAL

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
EL GALLO, FRANCIS CRUZ
LA CASA DE BERNARDA ALBA, PRODUCCIÓN FIDEL LÓPEZ
LAS VAGINAS SON ATEAS, RAÚL MÉNDEZ
EL DIARIO DE ANA FRANK, LUIS MARCELL RICART

MUSICAL

MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
MATILDA, EDILENIA TACTUK Y ALICIA CABRERA
DIVORCIADOS, JEAN VILLANUEVA Y ROSA AURORA
DOMINUS LAND, OMAYRA ÁLVAREZ
QUERIDO EVAN HANSEN, BRODWAY ON STAGE Y STEVEN NOLASCO

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, ALINA ABREU
ZAFRA, BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL
TESOROS DE LA PATRIA, ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
ELLAS, BALLET NACIONAL DOMINICANO

ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

NATHALIE PEÑA COMAS
AISHA SYED
MICHEL CAMILO

RENGLÓN CINE

COMEDIA

LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
PERDIENDO EL JUICIO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO
LA TERCERA EDAD, ARCHIE LÓPEZ, DESIRÉE REYES Y ROBERTO SALCEDO
EL HEREDERO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO

DRAMA

LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ELÍAS MUÑOZ
CAPITÁN AVISPA, JUAN LUIS GUERRA
LAS PEQUEÑAS COSAS, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
BOCA CHICA, STERLYN RAMÍREZ

DIRECTOR

TITO RODRÍGUEZ. LA GRANDE
YASSER MICHELEN, LAS PEQUEÑAS COSAS
HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
LETICIA TONOS, AIRE
GABRIELLA MOSES, BOCA CHICA

ACTOR DE CINE

HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
SHALIM ORTIZ, PERDIENDO EL JUICIO
JALSEN SANTANA, AIRE
PEPE SIERRA, ASALTO EN PROGRESO
LUIS JOSÉ GERMÁN, PÉREZ RODRÍGUEZ

ACTRIZ DE CINE

LUMY LIZARDO, LA GRANDE
STEPHANIE LIRIANO, PÉREZ RODRÍGUEZ
CLARISSA MOLINA, PERDIENDO EL JUICIO
SARAH JORGE, LA CIGÜEÑA
MARIELA PICHARDO (LA MARIMBA), LA GRANDE

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
JHARREL JEROME, INDETENIBLE
DANIA RAMÍREZ, ALERTA
RHENZY FELIZ, EL PINGUINO
JUDY REYES, HIGH POTENTIAL

VIDEO CLIP DEL AÑO

ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
CONSUELO, ROGER ZAYAS. DIRECTOR: JEAN GABRIEL GUERRA Y MILBERT PÉREZ
HERMOSO MOMENTO, KAIRO WORSHIP FT. FARRUKO. DIRECTOR: RODRIGO RODRÍGUEZ
LA 5 70, DON MIGUELO. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
BAILANDO ASI, MARK B. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
RENGLÓN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

EL SHOW DEL MEDIODIA
DE EXTREMO A EXTREMO
ESTA NOCHE MARIASELA
EL MANGÚ DE LA MAÑANA
LUNA LLENA

PROGRAMA DE HUMOR

EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
BOCA DE PIANO ES UN SHOW

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

NOCHE DE LUZ
PAMELA TODO UN SHOW
CON JATNNA
ME GUSTA DE NOCHE
ES TEMPRANO TODAVIA

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

USTEDES Y NOSOTROS
BUENA NOCHE
COMO EN CASA
LA OTRA MAÑANA DE BRENDA SANCHEZ
TERMINANDO LA MAÑANA

PROGRAMA DE TEMPORADA

DIVERTIDO CON JOCHY
SOFIA GLOBITOS SUPERSTAR
TE LO EXPLICO
QUISQUEYANOS VALIENTES
DOMINICANOS A SIMPLE VISTA

PROGRAMA INFANTIL

TOPI TOK
VIDA KIDS
EL MAGIC SHOW DE ARA
NOTI CHICOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

N INVESTIGA, Nuria Piera
EL INFORME, Alicia Ortega
DESCLASIFICADO, Addis Burgos
REPORTE ESPECIAL, Julissa Céspedes
ENIGMAS, Indhira Navarro

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

EL MAÑANERO, LA BAKANA 105.7 FM
ESTO NO ES RADIO, ALOFOKE FM 99.3
LA UCA, LA BAKANA 105.7 FM
PÁRATE YA, LOS 40 88.5 FM
AQUÍ ENTRE NOS, PURA VIDA, 92.9 FM

PROGRAMA DIGITAL

ALTICES 728X90
KISKEYA LIFE
ANDARIEGO
LORD JÁQUEZ
10 PREGUNTAS
EL SHOW DE SILVIO MORA

PODCAST DEL AÑO

CONPADRES
AZUL
CUÉNTALE AL PODCAST
CUÉNTAME +
ABRIENDO EL PODCAST

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

ÉNFASIS
MUJERES AL BORDE
QUE CHÉVERE ES SABER
PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC
ILUMINADA, LA ENTREVISTA

PRESENTADOR DE TV

JOCHY SANTOS
IVÁN RUIZ
MICHAEL MIGUEL HOLGUÍN
FRANCISCO VÁSQUEZ
RENÉ CASTILLO

PRESENTADORA DE TV

MARIASELA ÁLVAREZ
PAMELA SUED
JATNNA TAVÁREZ
LUZ GARCÍA
JENNY BLANCO

ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

JULIO CLEMENTE
JHOEL LÓPEZ
GABI DESANGLES
ALBERT MENA
NELFA NUÑEZ

COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

CLARISSA MOLINA, El Gordo y la Flaca, Univisión
CHIKY BOMBOM, Hoy día, Telemundo
LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende, Telemundo
GELENA SOLANO, El Gordo y la Flaca, Univisión
DARLING BURDIEZ, Noticiero 47 Telemundo

LOCUTOR(A) DEL AÑO

CLARIBEL ADAMEZ, LA LOBA
MARTÍN ALCÁNTARA
ANGELY BÁEZ
DAVID SANTANA
FRANKLIN MIRABAL

YOUTUBER DEL AÑO

DOTOL NASTRA
CARLOS DURÁN
SANTIAGO MATÍAS
LUINNY CORPORÁN
WILLIAM RAMOS

COMEDIANTE

NOEL VENTURA
RAYMOND POZO
MIGUEL CÉSPEDES
RAFAEL BOBADILLA

STAND UP COMEDY

CARLOS SÁNCHEZ
STARLYN RAMÍREZ
ARIEL SANTANA
NOVEL POPPYS
EL PIÓ RD

RENGLÓN POPULAR

MERENGUERO DEL AÑO

EDDY HERRERA
MIRIAM CRUZ
MANNY CRUZ
LOS HERMANOS ROSARIO
SERGIO VARGAS

BACHATERO DEL AÑO

EL CHAVAL
LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
LUIS VARGAS
RAULÍN RODRÍGUEZ
JOE VERAS

CONJUNTO TÍPICO

EL BLACHY
EL RUBIO DEL ACORDEÓN
URBANDA
KRISSPY
BANDA REAL

SALSERO DEL AÑO

YIYO SARANTE
CHIQUITO TEAM BAND
SEXAPPEAL
JOSÉ ALBERTO “EL CANARIO”

MERENGUERO URBANO

OMEGA
ALA JAZÁ

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

CHIMBALA
BULÍN 47
J. ONE
BULOVA
LA PERVERSA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

JUAN LUIS GUERRA
AVENTURA
EL ALFA
PRINCE ROYCE
NATTI NATASHA

CANTANTE SOLISTA

PAVEL NÚÑEZ
WASON BRAZOBÁN
MARTHA HEREDIA
BADIR
FRANK CEARA

REVELACIÓN DEL AÑO

LOMIEL
MESTIZO IS BACK
PAPERA
YAISEL LA MELODÍA

MERENGUE DEL AÑO

QUIERO MÁS, EDDY HERRERA, COMPOSITOR: EDDY HERRERA
A LAS ILUSAS DE MI MARIDO, MIRIAM CRUZ, COMPOSITOR: JOSÉ PEÑA SUAZO
PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
EL BEBÉ, WILFRIDO VARGAS, COMPOSITOR: WILFRIDO VARGAS
7C, DIDÍ HERNÁNDEZ, COMPOSITOR: JOSÉ CAPELLÁN, DEIVIT LANDESTOY

BACHATA DEL AÑO

DIME TÚ, ALLENDY, COMPOSITOR: LUIS ERNESTO SANTANA
NO ME VALIÓ, ZACARÍAS FERREIRA, COMPOSITOR: ZACARÍAS FERREIRA
LA LOCURA DE TU AMOR, EL CHAVAL, COMPOSITOR: WILSON ESPINAL
QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
NO ME DEN CONSEJOS, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

ÁLBUM DE AÑO

SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
CRECIENDO, LUCY KALANTARY
SUPER HÉROE, MAGIC JUAN
LA FIESTA, ILEGALES
EL LEGADO DEL CABALLO, VOL 2, JANDY VENTURA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)

ZEO MUÑOZ
KALIMETE
MERENGLASS
ORO SÓLIDO
GRUPO D’AHORA

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)

ILEGALES
MAGIC JUAN
TECHY FATULE
VAKERÓ
CRISTIAN ALLEXIS

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

MELYMEL
DÍMELO BRASA
OLGA LARA
POCHY FAMILIA
CRUZ MONTY

ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

ANTONIO GONZÁLEZ
PENGBIAN SANG
AMAURY SÁNCHEZ
MOISÉS SÁNCHEZ
DEIVIT LANDESTOY

COLABORACIÓN DEL AÑO

ESTE, EL ALFA FT. NFASIS
FUI FUÁ REMIX, CRAZY DESIGN FT. FELIX CUMBÉ
EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
NO ME IMPORTA, DJ ADONI FT. J. ONE
QUE LINDA, LOMIEL – DONATY – PAPERA

CONCIERTO DEL AÑO

AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
ÁLEX BUENO SINFÓNICO, ÁLEX BUENO. PRODUCTOR: AMAURY SÁNCHEZ
ANTHONY SANTOS, LA FIESTA DE AMÉRICA. ANTHONY SANTOS. PRODUCTOR: LENÍN RAMÍREZ
MI TIERRA, EL JEFFREY, 25 ANIVERSARIO. EL JEFFREY. PRODUCTOR: EVELIO HERRERA
RAFELY ROSARIO ÚNICO. PRODUCTOR: EDÍN VELÁZQUEZ

ESPECTÁCULO DEL AÑO

DJ. ADONI Y SUS AMIGOS. PRODUCTOR: ALEXANDER BLUMBERG Y RICARDO TAVERAS
LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
JUAN LUIS GUERRA, ENTRE MAR Y PALMERAS. PRODUCTOR: JUAN LUIS GUERRA
LUIS VARGAS 40 AÑOS. PRODUCTOR: ALBERTO CRUZ
MILLY QUEZADA, MÁS DOMINICANA. PRODUCTOR: PEDRO NÚÑEZ DEL RISCO

ESPECTÁCULO DE HUMOR

CROSSOVER, NOEL VENTURA. PRODUCTOR: COVI ENTERTAIMENT
LA ESCUELOTA. PRODUCTOR: NESTOR CARO
AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
LA GONZÁLEZ ES UN SHOW FULL EDITION. PRODUCTOR: ENMANUEL FLORES
LLEGARON ELLOS 2.0, NOVEL POPPYS. PRODUCTOR: FERNANDO PUCHEU Y NOVEL POPPYS.

MÚSICA ALTERNATIVA

XIOMARA FORTUNA
SOLO FERNÁNDEZ
LETÓN PE
YASSER TEJEDA
MULA

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

KAIRO WORSHIP
BARAK
REDIMI2
AVERLY MORILLO
OASIS MINISTRY

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