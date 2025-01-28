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Santo Domingo– La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció la lista oficial de nominados a la 40ª edición de los Premios Soberano 2025.
Las postulaciones reveladas en la mañana de hoy por los comunicadores Roberto Cavada y Miralba Ruiz, incluyeron más de 270 nominados en cuatro renglones: clásico, popular, comunicación y cine, los cuales son homenajeados por su arduo trabajo realizado en el año 2024.
El talento emergente de la República Dominicana en los diferentes renglones, destacó en esta edición 2025 de las nominaciones del importante galardón, siendo ponderados por Acroarte talentos que el público esperaba ver.
NOMINADOS PREMIOS SOBERANO 2025
RENGLÓN CLÁSICO
BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)
ANAYILDA JÁQUEZ, DON QUIJOTE
LUIS PÉREZ, MAMMA MIA
MARÍA EMILIA GARCÍA, LINK
LÍA GÓMEZ, ALMA
SANDER ROBERT, DON QUIJOTE
COREÓGRAFO(A)
ERICK ROQUE, MATILDA
ALEXANDER DUVAL, ZAFRA
ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
PABLO PÉREZ, MAMMA MIA
MARICARMEN RODRÍGUEZ, AL RESCATE DE UN REPERTORIO
CANTANTE LÍRICO
PAOLA GONZÁLEZ
PURA TYSON
ACTOR TEATRAL
FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
ORESTES AMADOR (EL CORONEL NO TIENE QUIÉN LE ESCRIBA)
CARLOS ESPINAL (LA LECHUGA)
VICENTE SANTOS (FINLANDIA)
IRVING ALBERTI (DESDE EL MISMO VIENTRE)
ACTRIZ TEATRAL
ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
GRACIELINA OLIVERO, MATILDA
HONY ESTRELLA (LUZ RABIOSA)
XIOMARA RODRÍGUEZ (LAS VAGINAS SON ATEAS)
JUDITH RODRÍGUEZ FINLANDIA
DIRECTOR(A) TEATRAL
MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
FAUSTO ROJAS (EL GALLO)
MANUEL CHAPUSEAUX, (EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA,
RAMÓN SANTANA (DESDE EL MISMO VIENTRE)
ELVIRA TAVERAS (LAS VAGINAS SON ATEAS)
OBRA TEATRAL
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
EL GALLO, FRANCIS CRUZ
LA CASA DE BERNARDA ALBA, PRODUCCIÓN FIDEL LÓPEZ
LAS VAGINAS SON ATEAS, RAÚL MÉNDEZ
EL DIARIO DE ANA FRANK, LUIS MARCELL RICART
MUSICAL
MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
MATILDA, EDILENIA TACTUK Y ALICIA CABRERA
DIVORCIADOS, JEAN VILLANUEVA Y ROSA AURORA
DOMINUS LAND, OMAYRA ÁLVAREZ
QUERIDO EVAN HANSEN, BRODWAY ON STAGE Y STEVEN NOLASCO
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, ALINA ABREU
ZAFRA, BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL
TESOROS DE LA PATRIA, ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
ELLAS, BALLET NACIONAL DOMINICANO
ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO
NATHALIE PEÑA COMAS
AISHA SYED
MICHEL CAMILO
RENGLÓN CINE
COMEDIA
LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
PERDIENDO EL JUICIO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO
LA TERCERA EDAD, ARCHIE LÓPEZ, DESIRÉE REYES Y ROBERTO SALCEDO
EL HEREDERO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO
DRAMA
LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ELÍAS MUÑOZ
CAPITÁN AVISPA, JUAN LUIS GUERRA
LAS PEQUEÑAS COSAS, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
BOCA CHICA, STERLYN RAMÍREZ
DIRECTOR
TITO RODRÍGUEZ. LA GRANDE
YASSER MICHELEN, LAS PEQUEÑAS COSAS
HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
LETICIA TONOS, AIRE
GABRIELLA MOSES, BOCA CHICA
ACTOR DE CINE
HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
SHALIM ORTIZ, PERDIENDO EL JUICIO
JALSEN SANTANA, AIRE
PEPE SIERRA, ASALTO EN PROGRESO
LUIS JOSÉ GERMÁN, PÉREZ RODRÍGUEZ
ACTRIZ DE CINE
LUMY LIZARDO, LA GRANDE
STEPHANIE LIRIANO, PÉREZ RODRÍGUEZ
CLARISSA MOLINA, PERDIENDO EL JUICIO
SARAH JORGE, LA CIGÜEÑA
MARIELA PICHARDO (LA MARIMBA), LA GRANDE
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO
ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
JHARREL JEROME, INDETENIBLE
DANIA RAMÍREZ, ALERTA
RHENZY FELIZ, EL PINGUINO
JUDY REYES, HIGH POTENTIAL
VIDEO CLIP DEL AÑO
ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
CONSUELO, ROGER ZAYAS. DIRECTOR: JEAN GABRIEL GUERRA Y MILBERT PÉREZ
HERMOSO MOMENTO, KAIRO WORSHIP FT. FARRUKO. DIRECTOR: RODRIGO RODRÍGUEZ
LA 5 70, DON MIGUELO. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
BAILANDO ASI, MARK B. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO
RENGLÓN COMUNICACIÓN
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
EL SHOW DEL MEDIODIA
DE EXTREMO A EXTREMO
ESTA NOCHE MARIASELA
EL MANGÚ DE LA MAÑANA
LUNA LLENA
PROGRAMA DE HUMOR
EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
BOCA DE PIANO ES UN SHOW
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
NOCHE DE LUZ
PAMELA TODO UN SHOW
CON JATNNA
ME GUSTA DE NOCHE
ES TEMPRANO TODAVIA
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
USTEDES Y NOSOTROS
BUENA NOCHE
COMO EN CASA
LA OTRA MAÑANA DE BRENDA SANCHEZ
TERMINANDO LA MAÑANA
PROGRAMA DE TEMPORADA
DIVERTIDO CON JOCHY
SOFIA GLOBITOS SUPERSTAR
TE LO EXPLICO
QUISQUEYANOS VALIENTES
DOMINICANOS A SIMPLE VISTA
PROGRAMA INFANTIL
TOPI TOK
VIDA KIDS
EL MAGIC SHOW DE ARA
NOTI CHICOS
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
N INVESTIGA, Nuria Piera
EL INFORME, Alicia Ortega
DESCLASIFICADO, Addis Burgos
REPORTE ESPECIAL, Julissa Céspedes
ENIGMAS, Indhira Navarro
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
EL MAÑANERO, LA BAKANA 105.7 FM
ESTO NO ES RADIO, ALOFOKE FM 99.3
LA UCA, LA BAKANA 105.7 FM
PÁRATE YA, LOS 40 88.5 FM
AQUÍ ENTRE NOS, PURA VIDA, 92.9 FM
PROGRAMA DIGITAL
ALTICES 728X90
KISKEYA LIFE
ANDARIEGO
LORD JÁQUEZ
10 PREGUNTAS
EL SHOW DE SILVIO MORA
PODCAST DEL AÑO
CONPADRES
AZUL
CUÉNTALE AL PODCAST
CUÉNTAME +
ABRIENDO EL PODCAST
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
ÉNFASIS
MUJERES AL BORDE
QUE CHÉVERE ES SABER
PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC
ILUMINADA, LA ENTREVISTA
PRESENTADOR DE TV
JOCHY SANTOS
IVÁN RUIZ
MICHAEL MIGUEL HOLGUÍN
FRANCISCO VÁSQUEZ
RENÉ CASTILLO
PRESENTADORA DE TV
MARIASELA ÁLVAREZ
PAMELA SUED
JATNNA TAVÁREZ
LUZ GARCÍA
JENNY BLANCO
ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN
JULIO CLEMENTE
JHOEL LÓPEZ
GABI DESANGLES
ALBERT MENA
NELFA NUÑEZ
COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO
CLARISSA MOLINA, El Gordo y la Flaca, Univisión
CHIKY BOMBOM, Hoy día, Telemundo
LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende, Telemundo
GELENA SOLANO, El Gordo y la Flaca, Univisión
DARLING BURDIEZ, Noticiero 47 Telemundo
LOCUTOR(A) DEL AÑO
CLARIBEL ADAMEZ, LA LOBA
MARTÍN ALCÁNTARA
ANGELY BÁEZ
DAVID SANTANA
FRANKLIN MIRABAL
YOUTUBER DEL AÑO
DOTOL NASTRA
CARLOS DURÁN
SANTIAGO MATÍAS
LUINNY CORPORÁN
WILLIAM RAMOS
COMEDIANTE
NOEL VENTURA
RAYMOND POZO
MIGUEL CÉSPEDES
RAFAEL BOBADILLA
STAND UP COMEDY
CARLOS SÁNCHEZ
STARLYN RAMÍREZ
ARIEL SANTANA
NOVEL POPPYS
EL PIÓ RD
RENGLÓN POPULAR
MERENGUERO DEL AÑO
EDDY HERRERA
MIRIAM CRUZ
MANNY CRUZ
LOS HERMANOS ROSARIO
SERGIO VARGAS
BACHATERO DEL AÑO
EL CHAVAL
LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
LUIS VARGAS
RAULÍN RODRÍGUEZ
JOE VERAS
CONJUNTO TÍPICO
EL BLACHY
EL RUBIO DEL ACORDEÓN
URBANDA
KRISSPY
BANDA REAL
SALSERO DEL AÑO
YIYO SARANTE
CHIQUITO TEAM BAND
SEXAPPEAL
JOSÉ ALBERTO “EL CANARIO”
MERENGUERO URBANO
OMEGA
ALA JAZÁ
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
CHIMBALA
BULÍN 47
J. ONE
BULOVA
LA PERVERSA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO
JUAN LUIS GUERRA
AVENTURA
EL ALFA
PRINCE ROYCE
NATTI NATASHA
CANTANTE SOLISTA
PAVEL NÚÑEZ
WASON BRAZOBÁN
MARTHA HEREDIA
BADIR
FRANK CEARA
REVELACIÓN DEL AÑO
LOMIEL
MESTIZO IS BACK
PAPERA
YAISEL LA MELODÍA
MERENGUE DEL AÑO
QUIERO MÁS, EDDY HERRERA, COMPOSITOR: EDDY HERRERA
A LAS ILUSAS DE MI MARIDO, MIRIAM CRUZ, COMPOSITOR: JOSÉ PEÑA SUAZO
PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
EL BEBÉ, WILFRIDO VARGAS, COMPOSITOR: WILFRIDO VARGAS
7C, DIDÍ HERNÁNDEZ, COMPOSITOR: JOSÉ CAPELLÁN, DEIVIT LANDESTOY
BACHATA DEL AÑO
DIME TÚ, ALLENDY, COMPOSITOR: LUIS ERNESTO SANTANA
NO ME VALIÓ, ZACARÍAS FERREIRA, COMPOSITOR: ZACARÍAS FERREIRA
LA LOCURA DE TU AMOR, EL CHAVAL, COMPOSITOR: WILSON ESPINAL
QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
NO ME DEN CONSEJOS, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
ÁLBUM DE AÑO
SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
CRECIENDO, LUCY KALANTARY
SUPER HÉROE, MAGIC JUAN
LA FIESTA, ILEGALES
EL LEGADO DEL CABALLO, VOL 2, JANDY VENTURA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)
ZEO MUÑOZ
KALIMETE
MERENGLASS
ORO SÓLIDO
GRUPO D’AHORA
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)
ILEGALES
MAGIC JUAN
TECHY FATULE
VAKERÓ
CRISTIAN ALLEXIS
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
MELYMEL
DÍMELO BRASA
OLGA LARA
POCHY FAMILIA
CRUZ MONTY
ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA
ANTONIO GONZÁLEZ
PENGBIAN SANG
AMAURY SÁNCHEZ
MOISÉS SÁNCHEZ
DEIVIT LANDESTOY
COLABORACIÓN DEL AÑO
ESTE, EL ALFA FT. NFASIS
FUI FUÁ REMIX, CRAZY DESIGN FT. FELIX CUMBÉ
EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
NO ME IMPORTA, DJ ADONI FT. J. ONE
QUE LINDA, LOMIEL – DONATY – PAPERA
CONCIERTO DEL AÑO
AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
ÁLEX BUENO SINFÓNICO, ÁLEX BUENO. PRODUCTOR: AMAURY SÁNCHEZ
ANTHONY SANTOS, LA FIESTA DE AMÉRICA. ANTHONY SANTOS. PRODUCTOR: LENÍN RAMÍREZ
MI TIERRA, EL JEFFREY, 25 ANIVERSARIO. EL JEFFREY. PRODUCTOR: EVELIO HERRERA
RAFELY ROSARIO ÚNICO. PRODUCTOR: EDÍN VELÁZQUEZ
ESPECTÁCULO DEL AÑO
DJ. ADONI Y SUS AMIGOS. PRODUCTOR: ALEXANDER BLUMBERG Y RICARDO TAVERAS
LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
JUAN LUIS GUERRA, ENTRE MAR Y PALMERAS. PRODUCTOR: JUAN LUIS GUERRA
LUIS VARGAS 40 AÑOS. PRODUCTOR: ALBERTO CRUZ
MILLY QUEZADA, MÁS DOMINICANA. PRODUCTOR: PEDRO NÚÑEZ DEL RISCO
ESPECTÁCULO DE HUMOR
CROSSOVER, NOEL VENTURA. PRODUCTOR: COVI ENTERTAIMENT
LA ESCUELOTA. PRODUCTOR: NESTOR CARO
AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
LA GONZÁLEZ ES UN SHOW FULL EDITION. PRODUCTOR: ENMANUEL FLORES
LLEGARON ELLOS 2.0, NOVEL POPPYS. PRODUCTOR: FERNANDO PUCHEU Y NOVEL POPPYS.
MÚSICA ALTERNATIVA
XIOMARA FORTUNA
SOLO FERNÁNDEZ
LETÓN PE
YASSER TEJEDA
MULA
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
KAIRO WORSHIP
BARAK
REDIMI2
AVERLY MORILLO
OASIS MINISTRY