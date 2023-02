Rosalía enfrenta ruptura que cambiará el rumbo de su carrera

Email it

La cantante española Rosalía enfrenta una fuerte ruptura en medio de su gran momento en su carrera musical.

Se trata de su representante, Rebeca Léon, con quien Rosalía acaba de romper su relación laboral de manera amistosa, tras seis años de trabajo, informó este miércoles la revista Billboard.

La pareja artística trabajó en la internacionalización del segundo disco de Rosalía. Asimismo, idearon el exitoso Motomami, que le dio la posibilidad a Rosalía de llegar a todos los rincones del mundo.

Rebeca León y Rosalía

Como se mencionó en la revista, la separación se produjo en buenos términos y con «agradecimiento y orgullo por todo lo que han logrado juntas».

Hasta el momento, Rosalía no anuncia quien será su nuevo agente. Pero existe el rumor que serán su madre Pilar Tobella y su hermana Pilar Vila, quienes tomen las riendas de su carrera.

Rosalía acaba de terminar la gira Motomami y ya tiene programadas nuevas actuaciones, como en el festival de Coachella en abril y su regreso a México.

¿Quién es Rebeca León, la mujer que internacionalizó a Rosalía?

Rebeca León ha dirigido las carreras de J Balvin y Juanes. Inició su carrera con Rosalía cuando aún no firmaba contrato con alguna disquera y previo al disco El mal querer.

La agente logró que Rosalía pasara de Sony Music a Columbia Records. Esta discográfica tiene entre sus artistas a cantantes como Adele, Beyoncé, Céline Dion, Bob Dylan o Harry Styles.

Actualmente, acaba de cerrar un contrato de contenido con Sony Music, fue productora de la película The Father of the Bride y se encuentra desarrollando un proyecto junto al dramaturgo Steven Levinson para HBO.