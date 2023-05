Se le vino el mundo encima a Shakira por la última decisión de Piqué

Email it

Desde hace casi un año las redes sociales ni los medios de comunicación dejan de comentar sobre la separación de Shakira con Gerard Piqué. Las noticias sobre sus vidas personales se dan a conocer todos los días.

Bien sabemos que Shakira se encuentra residenciada en Miami con sus dos hijos Milán y Sasha a quienes alejó de Barcelona para tratar de enmendar una nueva vida con ellos lejos de tantos problemas por su polémica separación.

También se supo que Gerard Piqué recientemente viajó a Miami para compartir unos días con sus hijos, los sacó a pasear y disfrutó el tiempo que se dice en el contrato que firmó con Shakira en diciembre del pasado año.

Ahora el ex de la barranquillera se encuentra de nuevo en España al frente de sus negocios y la Kings League que lo mantiene ocupado. Pero siempre tiene en mente a sus hijos, con los que desea pasar el mayor tiempo.

Comienza la preocupación para Shakira

Con ello en mente, ahora ha salido una noticia que hizo que se le viniera el mundo a Shakira y que la mantiene realmente preocupada y muy triste, ya que se rumora que Milán y Sasha se irán a Barcelona a finales de este mes de mayo para pasar una larga temporada con el exfutbolista y ahora empresario español.

Según información revelada por una periodista, los hijos de Shakira y Piqué terminarán sus estudios por esos días y después viajarán a Europa, pero eso no es lo temible, sino que los menores viajarán a Barcelona a finales de mayo y no regresarán al lado de su madre, hasta septiembre. Decisión que se debe a lo expuesto en una de las cláusulas que dice que el ex futbolista tiene derecho a ver a los menores 10 días al mes en Miami y a que los niños viajen con él a Barcelona para pasar sus vacaciones.