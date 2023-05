Email it

Aparte de que sus canciones siempre se han mantenido en el gusto gracias a los medios y a los fans, el artista Shadow Blow siente que ahora se ha destapado otra vez la fiebre de su música. Y tiene mucha razón.

El gran impacto de su romántica colaboración “Solo tú y yo” junto a Yailin La Más Viral, el éxito del disco “Saga” que estrenó con Lápiz Conciente y la enorme acogida de “Anoche te vi” que hizo con De La Ghetto para el disco de Don Omar, titulado “Pain is love», lo han mantenido súper pegado en todo lo que va de este año en la radio, plataformas digitales y en los escenarios con intensas giras nacionales e internacionales.

“Me siento como el primer día. Con (la compañía de David Cobrate) 212 Music tenemos ya 8, 10 años en el género. Ese impulso que uno siente al comenzar… yo siento que me está pasando ahora de nuevo (…) Los últimos videos que hemos hecho han traído a una nueva generación de fanáticos y por eso me siento con ese nuevo impulso, esa alegría, como que estamos comenzando de nuevo”, expresó emocionado a la famosa cadena Los 40 Principales, de España, en una pausa de su tour por Europa, que lo llevó a Madrid, Barcelona, Florencia, Italia, entre otras ciudades.

“Fueron 4 shows exclusivos, pero sobre todo tours de medios y conocer un poco más todo esto. El público es increíble, lo de ayer fue super épico. Estábamos súper sold out, y dos horas casi”, dijo Shadow Blow al influyente medio de comunicación.

El impacto que está teniendo su colaboración con Yailin, con quien mantiene una buena amistad desde muchos años atrás, es enorme, pues a 11 días del estreno del videoclip éste se ha mantenido como la más sólida tendencia dominicana con más de 10 millones de reproducciones en el canal de YouTube.

Esta canción nació cuando hace unos meses Yailin volvió al país y le propuso a Shadow ir a un estudio, pero en principio no era para grabar nada. “Era más bien con un fin de hablar, tomar algún trago, una hookah… pasar un rato. Pero como nos gusta la música a los dos, pusimos una instrumental, fuimos fluyendo… entonces, ella me paró y me dijo que tenía una canción que le había escrito MelyMel, que es una exponente también de mi país, y quería acabarla conmigo”, contó a Los 40.

De inmediato, Shadow se dio cuenta que sería un “palo” musical cuando se le presentó la canción. “Enseguida armé mis voces y ella grabó un vídeo en el estudio que se fue viral inmediatamente. Lo hicimos rápido, no fue nada planeado, surgió orgánicamente”, expresó.

Sobre su producción con Lápiz Conciente, afirma que con este ídolo musical aprendió mucho de lo que es hacer un álbum en colaboración. Es el primer álbum que se hace en República Dominicana en colaboración entre dos consagrados líderes del movimiento urbano.

“Entonces, aprendí mucho a hacer música no solo para mí, sino en colaboración. Mi música yo siempre la produzco, a veces también con otros productores, pero siempre estoy involucrado en el proceso. Entonces tuve que hacer esa producción viendo cómo él puede funcionar, fui elaborando diferentes y es una experiencia muy grande”, manifestó agradecido de Lápiz.

“Los fanáticos de él se agregaron a los míos y los míos a los de él. La experiencia fue muy grande y también aprendí mucho sobre él. Estábamos distanciados, pero ahora nos hemos unido y he aprendido mucho”, puntualizó.