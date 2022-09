Email it

PUNTA CANA. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró exitosamente la edición XIX del Torneo Clásico de Golf, el cual tuvo lugar en el exclusivo Campo de Golf La Cana, en Punta Cana, el cual permitió estrechar aún más los lazos del liderazgo joven empresarial.

El evento deportivo inició con las palabras de Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE, quien agradeció el respaldo de los jugadores y patrocinadores que se suman a esta iniciativa “Siempre es grato volver a reencontrarnos con amigos y aliados que permiten que este torneo sea una realidad, que promueve entre los jóvenes empresarios un ambiente para el disfrute de todos y que aporta a nuestra Asociación de forma significativa”.

Este Torneo de Golf ANJE 2022 fue bajo la modalidad “Scramble” y contó con la participación de 124 jugadores en tres categorías diferentes: A, B y C, quienes disfrutaron de las activaciones desarrolladas por las marcas patrocinadoras en los diferentes puntos del Campo de Golf Hacienda y Arrecife de Punta Cana.

Los ganadores de esta edición fueron, en la categoría A con el primer lugar neto, Salvatore Bonarelli y Carlos Hoyo; seguidos en el segundo y tercero por las parejas compuestas por Jesús Francos y José Soriano, y Carlos y Juan Oller. En la Categoría B, las parejas ganadoras fueron las compuestas por Edwin Lara y Alan Díaz; Luis Manuel Pellerano y Arturo Díez, y Enrique González y Juanmi Comprés, mientras que, en la Categoría C, se alzaron los equipos de Dayan Paiewonsky y Carlos Castillo; Carlos y Oliver Betances, y Jorge Asjana y José Cabrera, respectivamente.

Para esta edición del XIX Torneo Clásico de Golf ANJE las empresas y marcas que patrocinaron fueron AES, Grupo Puntacana, BM Cargo, INICIA, Banco Popular, Infiniti, AFP Siembra, United Capital, Seguros Crecer, IMCA, Altio, Fiat, Scotiabank, Banesco, Audi, Headrick, Mapfre Salud, Logicpaq, Rica, Domicem y Bandex, Atrio, Club Car, Kia,Casas del XVI, Farmacia Carol, Autocare, The Butcher Shop, Yves Rocher, Café Santo Domingo, Brugal, Dominican Watchman National, Ballentine´s, Heineken, Ocho Cero Nueve, Turo, Arajet, La Aurora, Sky Cana, Xeliter, Botega Fratelli, Viva Wyndham, Gatorade, Julieta, Jade Teriyaki, The Recovery Spot, El Catador, Cortés y Hermanos, JM Álvarez, Rumble, Dolce Gusto, Kan Kan, Made in China, Mila Restaurante, Paco Fish, Acrópolis.