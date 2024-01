Impulsados por la pasión de cinco generaciones de maestros roneros y de 135 años de maestría en la elaboración de ron, Brugal presentó su nueva obra maestra: una edición permanente de ron “Maestro Reserva”.



Este ron de lujo y sofisticación reafirma la maestría y espíritu de excelencia de Brugal, cuyo proceso de elaboración utiliza barricas de roble americano ex Jerez denominada “Tostado Aromático Intenso” para crear un destilado único en su estilo, cuidadosamente elaborado para degustar y ser apreciado, explicó Mery Melo, vicepresidenta de Mercadeo y Comercial de Casa Brugal durante un coctel en el Hotel Embajador.



Jassil Villanueva Quintana, maestra ronera de la quinta generación y creadora de este ron de lujo compartió: “Mi familia cree profundamente en la elegancia y el alma del ron Brugal, y yo he absorbido una gran sabiduría de las generaciones de maestros roneros que me precedieron”.



Asimismo, dijo que aprovechando esos conocimientos y su pasión, y en homenaje al legado de la familia Brugal: “He creado este ron en el momento perfecto”. Asimismo, afirmó: “Mi deseo es que Maestro Reserva esté presente en todas las grandes celebraciones de la vida, forjando momentos que perduren durante siglos”.