Santo Domingo.- Directivos de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) dieron apertura a su XX congreso «Seguridad y Salud en el Trabajo: El Futuro de la Productividad”.

Igualmente, los directivos de COPARDOM realizaron el corte de cinta inaugural de la “Expo Comercial”. Este es un escenario de las últimas tendencias en la prevención de Riesgos Laborales.

La conferencia, presidida por Yudith Castillo en compañía de Joel Santos, ministro de la presidencia inició con temas de interés sobre Riesgos cardiovasculares; factores y desordenes detrás de la pandemia por Máxima Méndez, de República Dominicana, seguido por temas de salud mental como riesgos silenciosos a cargo de José López.

También, los expositores internacionales Héctor Camero de Colombia expuso sobre los cambios de estrategia en el mundo de la Seguridad Laboral y Luis Alberto Sánchez, de Venezuela disertó sobre el aprendizaje en adultos como prevención de Riesgos laborales.

En los ejemplos de buenas prácticas, el Caso del Aeropuerto Internacional Punta Cana fueron expuestos por la dominicana Johanna García.

Para concluir, los dominicanos Andrés Nolasco presentó el tema Evaluación de Riesgos laborales; un enfoque integral; y, Javier Córdoba Garcerán habló de la “Ergonomía In and Out: Rediseño de espacios de Productividad por el panameño.

Durante el congreso, también participaron con charlas los expositores Álvaro Torres, Costa Rica, Carlos Vanegas, Colombia. También por los mexicanos Ariel Almánzar, Irma Juárez y Arturo Villegas.