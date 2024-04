Culmina con éxito la regional Norte del Gran Premio Culinario 2024

Santiago de los Caballeros, RD.- Con un despliegue de sabores, color e ingenio gastronómico, se desarrolló con éxito la Regional Norte del Gran Premio Culinario Santiago 2024, en las cocinas de la Escuela de Gastronomía y Turismo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El recinto universitario acogió la iniciativa del equipo organizador Insight & Co, All About Service y la Asociación Nacional de Gastronomía y Hotelería (AGH) que tiene como objetivo enaltecer y proyectar destrezas de profesionales y estudiantes de gastronomía en distintas áreas de la industria culinaria.

El Gran Premio Culinario distinguió a chefs profesionales y estudiantes que ganaron en las diferentes categorías del certamen, en el cual participaron más de 20competidores de la región Norte, divididos en equipos.

Ganadores

En la categoría Estudiantes Cocina Caliente el primer lugar, medalla de oro fue para el equipo del TEP, compuesto por Diana Jiménez, Emely Quezada, Juan Felipe Suriel y Oscania García.

El primer lugar en el renglón profesional Cocina Caliente lo conquistó el chef Drivel Cabrera con su equipo integrado por Coraly Martínez y Shirley Feliz.

El primer lugar en la categoría Pastelería Profesional, la medalla de oro fue para Ransel Severino y en Pastelería Estudiantes, ganó el equipo del TEP compuesto por Marisleisy Chávez, Skarlet Tavarez y Teresa Novas.

Héctor Méndez, agradeció al equipo evaluador, tanto nacional como internacional, por la contribución a la cultura gastronómica y a las delegaciones participantes, por la dedicación mostrada en la competencia.

«Este evento es un homenaje a la pasión, a la creatividad en la cocina. Que cada plato sirva de testimonio de la excelencia culinaria que hoy celebramos» afirmó Méndez, del equipo organizador

Proyecto nacional

El panel de jurados estuvo compuesto por chefs profesionales destacados a nivel nacional e internacional: Montserrat Rivera de México; Chef Yala, dominicana radicada en los Estados Unidos; Eugenia Morrobel, Luisa López, Susana Barzuna de Costa Rica y Manuel González de Venezuela representando a Cocina Verify; Alberto Morel; Alex García de Cuba; Raúl Montoya de España y Christian Chirino de Chile.

La clausura del evento fue seguida de una clase maestra por la chef Monserrat Rivera con los participantes de las categorías de Pastelería y estudiantes de la Escuela de Gastronomía y Turism, donde afinaron sus destrezas y aprendieron de técnicas de vanguardia en el renglón pastelería. Además, los participantes de las categorías de Cocina Caliente tuvieron una sesión personalizada con jueces donde les dieron sugerencias para mejorar los platos presentados.

El comité organizador agradeció al recinto universitario y a voluntarios de PUCMM por ser un soporte fundamental, así como por ceder los espacios para el concurso.

El certamen contó con el respaldo de las empresas: Aqua Panna, San Pellegrino, Agrocap, Congelados Express, Barceló, Hongos del Caribe, Kitchen Boutique by Sherman, café Kora y Casabe Todus.

Sobre el concurso

El Gran Premio Culinario surge en el año 2019, haciendo realidad la competencia culinaria más importante del país. Desde el 2022se desarrollan mediciones regionales con la finalidad de desarrollar la cultura de competencias culinarias a nacionales. Además, sirve de plataforma integradora para profesionales, empresas, instituciones y actores que forman parte del amplio espectro de la industria gastronómica del país.