Santiago, RD.- Ilusionistas Of The World reúne a once de los mejores magos de ocho países en un espectáculo sin precedentes a desarrollar en el Gran Teatro del Cibao de la ciudad de Santiago.

Mago Gody, productor de “Ilusionistas”, informó que artistas de México, Perú, Portugal, Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela y de la República Dominicana, ofrecerán lo mejor de su repertorio en las funciones del 7 y 8 de octubre en la sala Restauración del Teatro del Cibao.

En conferencia de prensa celebrada en GodyLand, centro de entretenimiento familiar, los artistas de la ilusión: Arkadio, Daba y Cielo; Mago Jey, Enyel, Pewee, Solange, Mago Gomo y Ying Yang, junto al productor Mago Gody, prometieron un espectáculo de dos horas para disfrute familiar.

“El público apreciará lo más actual en las tendencias de magia de Latinoamérica y Europa con artistas de primer nivel en escena”, garantizó Mago Gody.

Patrocinan a Ilusionistas Of The World: BALDOM, GodyLand, ARTESA, Happy Team, Clara Luz Travel, Sonríete agencia de comunicación, Square One, Print Site, Luna TV, Microvisión, Monumental FM, Casa de Danza, Mega Gym y CS Catering. Las boletas están a la venta en Todo Ticket y en boletería del Gran Teatro Cibao.

Mago Gody

Es un proactivo artista de la magia, quien estrenó el personaje Mago Gody en el año 2010. Dedicado a divertir la niñez con respeto y compromiso, Gody se exige mucho para protagonizar una puesta en escena depurada, colorida, musical, de sobrada calidad.

“La recompensa es inmensa: ver a madres llorar de alegría, recibir regalos de niños y niñas; y experimentar la sinceridad y emoción de los más pequeños. Los abrazos, su deseo de compartir su comida o simplemente hablar conmigo, reflejan la sinceridad y la honestidad de la niñez”, testimonia Mago Gody con alegría y gratitud.