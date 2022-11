Con la presencia de destacadas personalidades, empresarios, altos ejecutivos y sus clientes, el Grupo financiero JMMB celebró su décimo quinto aniversario en República Dominicana.



Grupo JMMB se ha caracterizado por ser una marca no convencional, con muchos años de experiencia y con operaciones importantes en varios mercados del Caribe, desde hace más de 30 años. Nace del emprendimiento de una mujer visionaria, Joan Duncan, motivada en democratizar el mercado de valores a través de una compañía financiera basada en una filosofía de amor, y que con el apoyo de su amigo el doctor Noel Lyon pudo hacerlo realidad.



De su parte, Juan José Melo Pimentel, Chief Country Officer de JMMB en el país, expresó durante el encuentro: “Hace ya 15 años, JMMB llega a República Dominicana como un puesto de bolsa con un foco especial en retail y pequeños inversionistas, promoviendo el crecimiento del mercado de valores dominicano al ofrecer mayor acceso a inversionistas de perfiles diversos, siempre con una relación cercana y familiar, para acompañarlos en su educación financiera y en el logro de sus metas. Quince años después, nos hemos expandido hasta convertirnos en un Grupo Financiero que también incluye: JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, AFP JMMB BDI y JMMB Bank, el cual hoy se convierte en Banco Múltiple”.



El Grupo JMMB celebró con orgullo los logros obtenidos durante estos 15 años en la República Dominicana, y agradeció a todos los que han sido parte de esa historia de éxito. Para cerrar sus palabras en el coctel aniversario, José Melo aseguró que estos quince años han estado marcados por logros, pero que también marcan nuevas metas y nuevos compromisos de seguir sirviendo y de tener un impacto positivo en la organización, en cada uno de sus clientes, en las industrias que participan, así como en la sociedad dominicana.



Logros del grupo JMMB



JMMB Revolucionó el mercado dominicano al ser uno de los primeros en ofrecer productos del mercado de valores a clientes individuales, y haber obtenido el primer producto retail del mercado de valores.



En 2012 abrieron la primera oficina de atención al público, así como la primera sucursal en la ciudad de Santiago.



Han sido premiados como una de las mejores empresas para trabajar por el ranking de la Revista Mercado y la firma internacional Best Places to Work.



El crecimiento del portafolio de inversión de JMMB Puesto de Bolsa, línea e negocios ancla del grupo ha sido significativo, se ha colocado como el puesto de bolsa No.1 en total de activos al cierre del 2020 y el No. 2 al cierre del 2021.