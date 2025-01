Como una plataforma diseñada para ofrecer experiencias de lujo, Johnnie Walker Blue Label presentó por primera vez en el país el Luxury Club.



El Luxury Club nace como un espacio pensado para las personas amantes del detalle, la creatividad e innovación, que disfrutarán de acceso privilegiado a eventos exclusivos, lanzamientos de ediciones limitadas, catas privadas y experiencias personalizadas que reflejan la esencia del portafolio premium de Diageo, informó Karen Álamo, Head of Communications de Diageo para Latinoamérica y el Caribe.

“Nos emociona inaugurar esta exclusiva comunidad y esta plataforma que no solo promete brindar acceso a momentos únicos, sino también posicionarse como un referente de sofisticación en la región”, comentó Karen Álamo.



Indicó que esta iniciativa integra la herencia y sofisticación de las marcas exclusivas de Diageo, comenzando con Johnnie Walker Blue Label para brindar momentos únicos en un entorno privado y cuidadosamente curado.