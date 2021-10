La Vinería Italiana realiza cata “Open House”

La Vinería Italiana realizó su primera cata “Open House” con vinos de las bodegas Mezzacorona originaria de la región de Trentino, Italia, donde los invitados pudieron degustar de cinco variedades.

Giuseppe Salerno, ejecutivo de la Vinería recibió a los invitados junto a Leo Corredor, gerente de Exportaciones para América Latina de la Casa Vinera Mezzacorona a quienes guiaron por un recorrido en las variedades de uvas Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, C. Firmian Gewurztraminer, C. Firmian Muller y C. Firmian Teroldego.

En sus palabras, Corredor explicó que los viñedos de Mezzacorona están a más de 500 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de un clima templado, en el corazón de los Alpes Dolomitas, donde durante generaciones los miembros de la familia cosechan las uvas siguiendo técnicas de procesamiento sostenibles y cultivando los viñedos con sistemas de producción integrados.