La escritora y empresaria española Marta Iranzo Bañuls presentó en el país su libro “Tenemos que Hablar de Employer Branding”, durante un acto que contó con la presencia del CEO del Intras, Ney Díaz.



“En un entorno donde a las marcas se les va a exigir compromiso, implicación, acción, agilidad y creatividad, en los equipos se van a necesitar personas con los mismos valores, las empresas que ponen en marcha estrategias de marca empleadora no solamente mejoran sus resultados en encuestas de clima, sino que tienen mejores resultados económicos”, explicó la consultora y conferencista internacional.



En la presentación del libro, la autora conversó con el CEO de Intras, Ney Díaz del impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, del compromiso de los jóvenes, de la necesidad de la diversidad y de la igualdad, de los cambios en los modelos y el teletrabajo.



“Que las personas estén en el centro, no es una opción, que las marcas y sus CEO tienen una gran responsabilidad, no es discutible porque las empresas necesitan nuevos modelos para ser agiles, eficientes y competitivas”, sostuvo la escritora durante sus palabras.