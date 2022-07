Email it

La Facultad Ciencias Económicas y Administrativas, a través de su Escuela de Mercadeo de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) ofreció la charla “Canales Digitales y Consumo Masivo: Modelo de Negocio Sirena GO”.



Manuel Romero, decano de la facultad ,explicó que la UCSD inicia un proceso de transformación de la facultad y que este tipo de charla se realizará con temas relevantes y de valores.



José Serrata, director de la Escuela de Mercadeo indicó que “Sirena Go es una plataforma de supermercado innovador, robusto y con una propuesta de valor sumamente interesante”, a través de la cual los clientes podrán comprar vía virtual.



“Mediante Sirena GO, los estudiantes podrán ver toda la parte general y cómo eso impactó la entrada del comercio electrónico en Grupo Ramos”, explicó Juana Ramírez Vander-Horst, Líder de Comercio Electrónico Grupos Ramos. Indicó además que en el país existían empresas que con modelos de negocios virtuales, pero por la pandemia todo cambió y tuvieron que acelerar e implementar esta plataforma Sirena Go a nivel de delivery y pickup.



La experta consideró que la transformación digital se encarga de incrementar el valor de la relación con los clientes, a través del uso de tecnologías que permiten conocerlos mejor, hablarles directamente y servirles sin fricción.