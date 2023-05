Durante un encuentro Magda Guerrero, fundadora y CEO de la marca Pastry, compartió los detalles de la iniciativa “Pastry Cares”, en alianza con Macadamia La Loma.



“Quienes me conocen saben que siempre me ha dolido la indiferencia que mostramos los dominicanos por la situación del medio ambiente. Hoy, he decidido desde mi empresa hacer un cambio con la esperanza de motivar a otros a imitar estas acciones en favor de las futuras generaciones”, enfatizó Guerrero.



Además aseguró que en Pastry, los desechos se clasifican en basureros para fines de reciclaje, y que se convertirán en centro de acopio para garantizar la reutilización de los materiales desechables.



Guerrero añadió que mantienen un compromiso de control de desperdicios junto a suplidores, con el fin de eliminar los empaques innecesarios y entregar el aceite usado a empresas destinadas a reciclar con fines de energía sostenible”.



Asimismo, dijo que para evitar la sobreproducción de alimentos que luego van a la basura, la marca colaborará con la Huertica Urbana para compostar los que ya no se puedan aprovechar más y garantizar abono natural para los suelos de la República Dominicana”.