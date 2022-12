Email it

Santo Domingo.– El Centro Cultural Montaña de Paz, sede principal de la Soka Gakkai Internacional de la República Dominicana (SGIRD) realizó la presentación de la Propuesta de Paz 2022 de Daisaku Ikeda.

Bajo el título “Transformar la historia humana: Un haz de luz hacia la paz y la dignidad”, el evento inició con las palabras de la doctora Clara Benedicto. Ella fue la encargada del grupo de educadores que organizó la presentación junto con las divisiones juveniles de la SGIRD.

La propuesta fue presentada por el doctor Jottin Cury hijo. En la misma expresó que “puedo afirmar que he heredado de mi progenitor los vínculos afectivos que me unen a esta institución en la que he logrado aquilatar valiosos amigos”.

El jurista manifestó sentirse honrado de reflexionar junto a los miembros gakkai acerca del contenido de la proposición. Al mismo tiempo que hizo en un recorrido por los documentos de propuestas de paz desde 2014 hasta la fecha. En estos evidenció el común denominador de las propuestas de paz de Daisaku Ikeda.

Explicó que en la propuesta se reitera la petición de abolición de las armas nucleares, que la destaca como una manifestación de su preocupación por preservar y expandir la paz